الأمن يفك لغز اختفاء شقيقتيْن في ظروف غامضة

هسبريس من خريبكة

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن العمومي بولاية أمن بني ملال تمكنت، زوال الثلاثاء، من استجلاء حقيقة اختفاء شقيقتين قاصرين تبلغان من العمر 15 و17 سنة، ومصرح باختفائهما لدى مصالح الدرك الملكي في 27 من الشهر الجاري من منزلهما بالمنطقة القروية حطان، ضواحي خريبكة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية مع مقطع "فيديو" تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله والدة المعنيتيْن بالأمر وهي تلتمس المساعدة في العثور على ابنتيها، قبل أن يمكن التنسيق الأمني وعمليات البحث والتحري المكثفة من تحديد مكان تواجدهما، والعثور عليهما بالمدار السياحي لمنتجع عين أسردون ببني ملال.

وأضافت مصادر الجريدة أنه تم تسليم الشقيقتين القاصرين لوالدتهما بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الذي أظهر أن مغادرتهما مقر سكناهما كانت طوعية ولم تكن لها أي شبهة أو خلفيات إجرامية.