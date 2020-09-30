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عناصر الدرك الملكي توقف مشتبها به في قضية مقتل الطفلة نعيمة

عناصر الدرك الملكي توقف مشتبها به في قضية مقتل الطفلة نعيمة
هسبريس من زاكورة
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 00:35

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأجلموس، إقليم خنيفرة، مساء الثلاثاء، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية قتل الطفلة نعيمة أروحي ضواحي أكدز، إقليم زاكورة.

وجرى توقيف المعني بالأمر، الذي توارى عن الأنظار بعد العثور على جثة الضحية نعيمة، ضواحي مدينة خنيفرة؛ وذلك بعد تنسيق بين المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة والمركز الترابي للدرك الملكي بأجلموس.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن فرقة من المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة اتجهت نحو أجلموس، من أجل تسلم الموقوف ونقله إلى إقليم زاكورة، لتعميق البحث معه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يعد من بين الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في قضية وفاة الطفلة نعيمة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه يوم الإثنين من أجل الاستماع إليه، بصفته مشتبها فيه، إلا أن أسرته أخبرت العناصر الدركية بأنه سافر إلى أجلموس لدى أحد المقربين منه.

وأضاف الأمني ذاته أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، وتحت إشراف مباشر من نائب الوكيل العام للملك المكلف بالقضية، استمعت إلى عدد من المشتبه فيهم، الإثنين، ومنهم بعض "الفقهاء" ممن يمتهنون البحث عن الكنوز، مشيرا إلى أن الموقوف بأجلموس ربما يملك حقيقة الواقعة المفجعة.

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