24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "فتح" و"حماس" تسرّعان خطوات التقارب وسط تحديات غير مسبوقة (5.00)

  2. "كورونا" تصل إلى 750 حالة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  3. مشروع مكتبة الزّقاق يُشجع على القراءة بتزنيت (5.00)

  4. "أزمة كورونا" تقلص مداخيل المقاولين الذاتيين (5.00)

  5. في غياب أهل الفن .. تشييع جثمان "رائدة العيطة الجبلية" بتاونات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | رصاص الدرك يوقف متورطا في خطف رضيع بالدروة‎

رصاص الدرك يوقف متورطا في خطف رضيع بالدروة‎

رصاص الدرك يوقف متورطا في خطف رضيع بالدروة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:05

عُلم لدى السلطات المحلية لإقليم برشيد أن أحد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة اضطر، صباح الأربعاء، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية بعد أن قام باختطاف رضيع وعرّض أمن وسلامة عناصر الدرك الملكي لتهديد خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وذلك على الرغم من التحذيرات الصادرة عن عناصر الدرك الملكي.

ووفق المصدر ذاته، فقد كانت مصالح الدرك الملكي قد توصلت بإشعار من مواطنة حول اعتراض سبيلها رفقة أطفالها، على مستوى جماعة "جاقمة" بدائرة الكارة، من طرف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، حيث قاموا بإنزالها بالقوة من على متن سيارتها الخاصة رفقة أحد أبنائها البالغ من العمر حوالي 6 سنوات، والاستيلاء على السيارة واختطاف الرضيع الذي بقي بداخلها والذي يناهز عمره 6 أشهر.

الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مكنت من رصد ومحاصرة سيارة الضحية، وعلى متنها شخصان، بالقرب من تجزئة "الوفاق" بمدينة الدروة، حيث تم التدخل لتحرير الرضيع المختطف، بعد إصابة أحد المشتبه فيهم برصاصة على مستوى الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة برشيد ليلفظ أنفاسه فور وصوله إليه، وتوقيف المشتبه فيه الثاني، وفق ما أورده المصدر ذاته دائما.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث، كما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمد المربع الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:11
كل التضامن مع رجال الدرك والأمن الوطني في استعمال سلاحهم الوظيفي للدفاع عن النفس والدفاع عن المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - oussama الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:12
الرصاص حل من الحلول لإرسال المجرمين سريعا للآخرة حيث توجد هناك العدالة.
تحية مني لمن أطلق تلك الرصاصة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - ملاحظ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:18
درك العز شكرا لكم تنفيذ هذا الإعدام بسرعة قبل تدخل المطالبين باسقاطه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - khalid casa الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:19
هاد الشي ولا خطير أو زاد علا حدو كل النهار تسمع غيل ما يفقص الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - ممتتبع الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:19
العز للدركي الدي قام بهدا التدخل الشجاع وبجب على المسؤلين التنويه بمتل هؤلاء العناصر وليس كان عليك وكان عليك.........الى اخ يجب ان تضعوا التقة في نفوس رجال الامن بصفة جيش او درك اوقوات مساعد او رجل امن وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - متتبع الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:20
مزيدا من الرصاص في خنق المجرمين والمحتالين شكرا لجال اﻷمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - ماذا عساي أقول الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:23
ماذا عساي أقول في أي طريق نحن ذاهبون.حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - عادل الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:23
تسليط الأضواء إعلاميا على قضايا الاغتصاب والتحرش في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من تساؤل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - محمد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:23
ألله يعطيهم الصحة تحية الأفراد الدرك الملكي بحال هدوك سرهم الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - كاعي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:23
الحمد لله خبر يثلج الصدر على عودة الرضيع الى احضان امه العز و النصر لعناصر الدرك الملكي وفقكم الله لما فيه خير لهدا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - حقوقي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:24
بعد إصابة أحد المشتبه فيهم برصاصة على مستوى الصدر
En fin la police /Gendarmerie a bougé
Vive la protection; courage
c'est la bonne direction
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - مهتمة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:24
لا حول ولا قوة الا بالله .كثرت المصائب وتفاقمت الكوارث.ما هذا الذي نعيشه ؟انه زمن غريب انعدمت فيه الانسانية وتلاشت فيه الاخلاق في حين تجلت الوحشية والهمجية في أبشع صورها،الاختطاف،الاغتصاب،القتل.و. ...... .لطفك ياربنا.اللهم الطف بنا جميعا وردنا اليك ردا جميلا.اللهم اصلح قلوبنا وضمائرنا وتبثنا على صراطك المستقيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - kingdom for ever الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:25
المطلوب ترقية استثنائية للدركي الذي أطلق النار على المجرم و ذلك رغم انه لم يقم سوى بعمله لكن يحسب له أنه لم يفكر كثيرا في المساءلة حول اطلاق النار بل آثر و أعطى الاولوية لانقاد شخص رضيع في خطر
لا نريد المزيد من الجرأة لدى المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - elmos الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:26
هذه هي التدخلات المطلوبة لانقاد الارواح من القتلة والمجرمين الشكر الجزيل لرجال الدرك الملكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - عبدالله الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:26
الله يستر المغرب وصل الى مرحلة السيبة وأنها في مرحلة خطيرة ان لن يتصدى لها المسوولين الأمنيين بسرعة سوف تخرج عن طاقتهم.
جوابها وهو القرطاس في الحين وفِي الصدر او الرأس لكل حامل السلاح الأبيض او مستعمله وسجن صانعيه لمدة طويلة في السجن بدون عفو.
يا مسؤولين استفيقو من سباتكم لان المغرب في خطر ويجب الحزم الحزم والصرامة واستخدام السلاح على الفور .
ما بقى ما يعجب راه سمعتنا ولات مصيبة في العالم وسوف نحلص التمن غالي لان السياحة سوف تاكل العصا لا من الأجنبي ولا الجالية المغربية لان حتى واحد يريد زيارة بلد ليس فيه امن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - بنتخو الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:28
شكرا جزيلا لكل من يساهم في امن البلاد اللهم امن بامنك خوفنا وامن بلاد نحن فيها من الخوف وتحيى العدالة ولتجعل من هؤلاء المجرمين عبرة لمن على نهجهم اقصى العقوبة مع الاعمال الشاقة وقاتل عدنان وقاتل نعيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - يحيى الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:29
شكرا للدرك على النجاعة و الفعالية و استعمال الرصاص.
نعم يجب استعمال الرصاص في حق هؤلاء الحثالة من المجتمع و الا عمت الفوضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.