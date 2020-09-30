رصاص الدرك يوقف متورطا في خطف رضيع بالدروة‎

هسبريس من الرباط

عُلم لدى السلطات المحلية لإقليم برشيد أن أحد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة اضطر، صباح الأربعاء، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية بعد أن قام باختطاف رضيع وعرّض أمن وسلامة عناصر الدرك الملكي لتهديد خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وذلك على الرغم من التحذيرات الصادرة عن عناصر الدرك الملكي.

ووفق المصدر ذاته، فقد كانت مصالح الدرك الملكي قد توصلت بإشعار من مواطنة حول اعتراض سبيلها رفقة أطفالها، على مستوى جماعة "جاقمة" بدائرة الكارة، من طرف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، حيث قاموا بإنزالها بالقوة من على متن سيارتها الخاصة رفقة أحد أبنائها البالغ من العمر حوالي 6 سنوات، والاستيلاء على السيارة واختطاف الرضيع الذي بقي بداخلها والذي يناهز عمره 6 أشهر.

الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مكنت من رصد ومحاصرة سيارة الضحية، وعلى متنها شخصان، بالقرب من تجزئة "الوفاق" بمدينة الدروة، حيث تم التدخل لتحرير الرضيع المختطف، بعد إصابة أحد المشتبه فيهم برصاصة على مستوى الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة برشيد ليلفظ أنفاسه فور وصوله إليه، وتوقيف المشتبه فيه الثاني، وفق ما أورده المصدر ذاته دائما.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث، كما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثالث.