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كُتّاب وآراء
الشرطة تطيح بزوجة عرضت ربيبتها للكيّ في فاس
قالت ولاية أمن فاس إنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، تظهر فيه طفلة قاصر تصرح بأنها تعرضت للإيذاء العمدي عن طريق الكي من طرف زوجة والدها.
ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس، فقد أظهرت مراجعة المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أن الأمر يتعلق بطفلة قاصر تبلغ من العمر 7 سنوات، وأن القضية تجري معالجتها حاليا من قبل خلية التكفل بالأحداث القاصرين ضحايا العنف.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يوضح مصدر هسبريس، عن توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 25 سنة، زوال الأربعاء، بمنطقة قروية بضواحي مدينة فاس، وذلك بعدما كانت قد غادرت منزل زوجها مباشرة بعد بث مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
والله لا أكاد اصدق ما اقرأ
طفلة ذات سبع سنين تكوى من طرف زوجة ابيها؟
لماذا؟ ماذا صنعت المسكينة حتى تنال هذا العقاب الاليم؟ اذا كانت امها على قيد الحياة يجب ان تعود الى احضان امها
اما اذا كانت يتيمة فبالله عليكم كيف لصغيرة ان تجمع بين اليتم والكي؟
انا لله وانا اليه راجعون.
أصبحنا نصبح و نمسي على هاته الأخبار ، و أصبح أطفالنا أرقاما في إحصائيات رسمية.
أكثر ما أخشاه هو أن نطبع مع هاته الأخبار و أن تكون عادية كما طبعنا مع أخبار حوادث السير و أرقام كوفيد.
قانون رادع، قضاء سريع، نفاد للعقوبة دون عفو.
هدا هو الحل.
السؤال الدي يطرح نفسه:
متى سنسمع بتنفيد الإعدام في المغرب؟
أشك أن ينفد لأن الشعب لا صوت له، العز لقيس سعيد الرئيس ديال تونس طبعا.