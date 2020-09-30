الشرطة تطيح بزوجة عرضت ربيبتها للكيّ في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

قالت ولاية أمن فاس إنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، تظهر فيه طفلة قاصر تصرح بأنها تعرضت للإيذاء العمدي عن طريق الكي من طرف زوجة والدها.

ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس، فقد أظهرت مراجعة المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أن الأمر يتعلق بطفلة قاصر تبلغ من العمر 7 سنوات، وأن القضية تجري معالجتها حاليا من قبل خلية التكفل بالأحداث القاصرين ضحايا العنف.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يوضح مصدر هسبريس، عن توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر 25 سنة، زوال الأربعاء، بمنطقة قروية بضواحي مدينة فاس، وذلك بعدما كانت قد غادرت منزل زوجها مباشرة بعد بث مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.