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الرئيسية | حوادث | "خرق الطوارئ" يوقف 5 مسيرين لمقاهٍ في فاس

"خرق الطوارئ" يوقف 5 مسيرين لمقاهٍ في فاس

"خرق الطوارئ" يوقف 5 مسيرين لمقاهٍ في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 05:15

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، الثلاثاء، من توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، بحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، على إثر عمليات المراقبة التي باشرتها عناصر الشرطة بمجموعة من المقاهي، والتي مكنت من ضبط 71 مخالفة تتعلق بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خصوصا عدم احترام التباعد الاجتماعي، فضلا عن توقيف خمسة من مسيري هذه المقاهي والعاملين بها، وذلك من أجل تورطهم في تقديم النرجيلة للزبناء وتنظيم نشاطات القمار.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل هذه المقاهي، يفيد المصدر ذاته، عن حجز كميات من مادة "المعسل" المهرب، و65 قنينة نرجيلة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم إيداع المسيرين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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