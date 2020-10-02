مريض يشكو آلام السرطان و"طرد" مشفى بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

دقت جمعية "أياد نظيفة ضد الفساد" بمدينة إنزكان ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي الحرج جدّا لمواطن مغربي، يقطن بالمدينة ذاتها، وذلك نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي أصاب منطقة حساسة من جسده، وألزمه الفراش مع غياب أي قدرة على الحركة، إذ يواصل المرض الخبيث تعذيبه، لاسيما بعد بروز تعفنات وتقيحات نجمت عنها روائح نتنة.

المواطن سعيد التوبالي، الذي يعيش وحيدا وبدون مُعيل، ويقطن بمنزل على سبيل الكراء في مدينة إنزكان، أضحى وضعه الصحي مقلقا، لاسيما في غياب أي التفاتة من أجل إحالته على مؤسسة استشفائية متخصصة في معالجة السرطان، باستثناء مبادرة جمعية "أياد نظيفة ضد الفساد"، التي تحاول متابعة ملفه والتكفل به، بمساعدة بعض المحسنين، بعد أن تم طرده من مستشفى بأكادير، على حدّ تعبير رئيس الجمعية، عبد العزيز القنفود.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية إن "هذا المواطن المغربي، الذي يعاني من مرض السرطان، طرد سنة 2019 من مستشفى بأكادير، أكثر من مرة، ثم بعد ذلك أرغم على مغادرة المركز الجهوي للأنكولوجيا، رغم أن حالته المرضية جد صعبة وتستدعي عناية طبية خاصة بالمستشفى".

وعن حالة المريض، أضاف المحامي عبد العزيز القنفود، رئيس الجمعية، أنه "يتألم ويئن، بل يصرخ باستمرار من شدة الألم، ناهيك عن تعفنات بمنطقة حساسة من جسده، تتسبّب في انتشار روائح كريهة جدا، يصعب معها، بل يستحيل، الوقوف بجانبه"، وزاد: "هو يحتاج إلى كل شيء، لكن لا حياة لمن تُنادي".

وفي المقابل، وبصفته محاميا، ارتأى رئيس جمعية "أياد نظيفة ضد الفساد" توجيه رسائل إنذار إلى عدد من المسؤولين بقطاع الصحة بأكادير، تتوفر عليها جريدة هسبريس، شدّد من خلالها على تحريك المتابعة القضائية ضدهم؛ وذلك لكون "مؤسستكم امتنعت عن تقديم العلاج والعناية الطبية بالمريض، الذي يوجد في وضعية جد خطيرة وحرجة، قد تترتب عنها وفاته في حالة عدم التدخّل".

واعتبرت المراسلات ذاتها أن "إجبار المريض على مغادرة المستشفى يُخالف قرار وزير الصحة رقم 456.11 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات، لاسيما المادة 74 التي تمنع ترحيل أي شخص خارج المستشفى إذا كانت حالته الصحية مستفحلة، مع العلم أنه أخبر المسؤولين أنه بدون مأوى ولا أهل ولا مورد عيش ولا معيل".

وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة إلى مركز الأنكولوجيا بأكادير، نفى مديره، عزيز مارس، أن يتم "طرد أي مواطن قصَد هذه المؤسسة العلاجية"، مبرزا أن "تقريرا طبيا تم إعداده بهذا الخصوص، وهو يكشف إخضاع المريض لـ33 حصة علاج بالأشعة و4 حصص للعلاج الكيميائي، كلها مجانية، إذ تم التكفل به طبيا واجتماعيا، كما زار المؤسسة منتصف الشهر الجاري، وهو في حالة جد متقدمة من السرطان".