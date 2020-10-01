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الرئيسية | حوادث | شرطة كلميم تشن حملة ضد مروجي الممنوعات

شرطة كلميم تشن حملة ضد مروجي الممنوعات

شرطة كلميم تشن حملة ضد مروجي الممنوعات
مصطفى البكار
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 12:23

تشن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، منذ الأيام القليلة الماضية، حملة تمشيطية واسعة ضد مروّجي الممنوعات بمختلف أنواعها.

ومكنت هذه العمليات الأمنية من توقيف مجموعة من المتورطين في ترويج وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وصنع وتقطير مسكر "ماء الحياة"، في نقط متفرقة بالمدينة.

آخر التوقيفات التي أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية كانت بحي سيدي الغازي، زوال الأربعاء؛ وهي العملية التي تمت بعد مداهمة أحد المنازل وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و36 سنة وبحوزتهم كيلوغرامين من مخدر الشيرا ومبلغ مالي من عائدات نشاطهم الممنوع.

كما أفلحت الفرقة الأمنية ذاتها، مساء اليوم ذاته، في تفكيك معمل تقليدي لصنع "الماحيا" على مستوى حي الملعب وتوقيف صاحبه، فضلا عن ضبط 30 لترا من المشروب المذكور وكمية أخرى في طور الصنع، إضافة إلى معدات مختلفة يستعملهما الموقوف في عمليتي التقطير والترويج.

وتأتي هذه الحملات التطهيرية، وفق مصدر أمني لهسبريس، ضمن الجهود المبذولة من لدن مختلف المصالح الأمنية بكلميم في إطار محاربة كافة أصناف المخدرات واجتثاث هذه الآفة المدمرة، لما لها من تداعيات وخيمة على المدمنين وأسرهم والوسط المجتمعي بشكل عام.

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