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الرئيسية | حوادث | عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس

عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس

عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 13:01

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر المنصرم، من توقيف 12.304 أشخاص؛ من بينهم 8.211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة؛ وهي عبارة عن 397 وحدة من الأسلحة البيضاء، و303 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و09 غرامات من مخدر الكوكايين، و56.361 قنينة مشروبات كحولية، و210 علب تخدير، و130 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى 22 مركبة و43 دراجة نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية ركزت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين؛ مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والقضايا الاقتصادية والمالية.

وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية، وفق البلاغ ذاته، مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بمدينة فاس وكافة مناطق النفوذ الترابي التابعة لها بكل من صفرو وميسور.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في مدن مغربية عديدة وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين، "ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين"، يختم البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مرشد سياحي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 13:50
أتمنى لهم المؤبد أعشق فاس مع أنني مرشد سياحي ولي شركة سياحية في 2019 احد المجرمين كادا أن يقتلنا انا ومع السياح فقط يريد من 10 دارهم ودفعت عن نفسي وسياح كدلك من داك اليوم لحد الان لم ادخل الى فاس وهناك العديد من سياح يشتكون من عدم وجود الأمن ودايما خايفين خصوصا في الليل
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26
2 - المنطق الخميس 01 أكتوبر 2020 - 13:52
عدد سجناء في المغرب هو 85000 سجين اعتقال 12000 سجين في ظرف 12 يوم
يعني نسبة ٪10
وا تكايسو علينا
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-13
3 - المواطن الحكيم الخميس 01 أكتوبر 2020 - 13:57
نتمنى أن تستمر هذه العمليات و تعم جميع مناطق المغرب
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7
4 - Mosi الخميس 01 أكتوبر 2020 - 13:59
تحية كبيرة جدا للسيد والي امن فاس الجديد ااسيد الدخيسي.
حقيقة بصمته الامنية واضحة جدا و هذا هو نوع المسؤولين الذي يجب على الحموشي تعيينهم في كافة التراب الوطني...
امثال الدخيسي و الحموشي يجعلون المواطن يقف لهم تقديرا و اجلالا لنكرانهم الدات في سبيل الوطن...ماماين لا ولد فلان لا ولد علان...الكل سواسية و القانون على الجميع...
عنذما يكون المسؤول الاول على الامن في مدينة حازم و لا يرف له جفن مع اي كان فذلك يجعل المسؤلين الاقل رتبة يرتعشون منه و يشتغلون بضمير و تفاني...لإنه بكل بساطة رجل معقول و مامعاهش اللعب.
نشكر السيد الحموشي لأنه عين الدخيسي في فاس و نشكر الدخيسي لأن عمله واضح جدا في كل المناطق...
حتى المجرمين الذين كانوا يرعبون الاحياء بصياحهم حتى الفجر قلت عنترياتهم بشكل كبير ذلك لأن المثل يقول " اضرب المربوط يخاف المطلوق.."
بمعنى القاء القبض على جميع المجرمين يجعل كل من يفكر في الاجرام يدخل جواه.
و هادي البداية مازال مازال..
مزيدا من الحزم و الضرب بيد من حديد على كل المجرمين و خصوصا تجار المخدرات فهم سبب كل الموبيقات.
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3
5 - إنسان الخميس 01 أكتوبر 2020 - 14:02
هذا الرقم المهول من المجرمين وهو 12.304 يوحي بإن مدينة فاس تعاني من الإجرام الذي ينكد عيش المواطن الفاسي ولذالك على السلطات استمرار ملاحقتها للمجرمين فتحية لرجال الأمن الساهرين على سلامة المواطن وفي مقدمتهم السيد الحموشي.
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4
6 - ابو حسام الخميس 01 أكتوبر 2020 - 14:14
ومع ذلك ما يزال هناك مجرمون يتظاهرون بالإختلال العقلي( لحمق) يطوفون في المدينة العتيقة. اعرف بعظهم بجهتي
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3
7 - ajjoune الخميس 01 أكتوبر 2020 - 14:19
لو قالو اعتقلو 100.000 مجرم فأنا أُصدق لأن المشكل ليس في الإعتقالات، بل المشكل في القضاء. يعني أن أكثر من نصف هذه الإعتقالات سيكون مجموع أحكامها بين 3 و 6 أشهر ليعودو مجددا للشارع لممارسة أعمالهم الإعتيادية من بيع الخمر و الحشيش إلى اغتصاب القاصرات و الإستلاء على أموال الغير. وهنا يذهب كل التعب و المخاطر التي واجهتها الضابطة القضائية سدى.
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4
8 - Laoban الخميس 01 أكتوبر 2020 - 14:20
8000 مجرم في مدينة واحدة؟ شنو اللي كان سبب باش هاد الناس يتوجهو للإجرام
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3
9 - علاء الخميس 01 أكتوبر 2020 - 14:21
تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة المغربية
صراحة عمل جبار نتمنى أن ينعكس على أرض الواقع وأن تصبح مدينة فاس أكثر مدن المغرب أمانا.
12 ألف بمعدل 1000 فاليوم الواحد بمعدل 42 مجرم في الساعة بمعنى 3 مجرمين كل دقيقتين
السؤال هنا
هل سيستمر الحزم بنفس الشدة؟
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2
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