التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المضيق بمدينة تطوان، مساء الأربعاء 30 شتنبر المنصرم، شخصا يعيش في وضعية تشرد؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفلة قاصر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، كان قد ضبط متلبسا بالتغرير بطفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات بحي السلام بمدينة المضيق؛ وذلك قبل أن يوقفه عناصر دورية للشرطة كان توجد بالقرب من عين المكان، بعدما تمت محاصرته من قبل مجموعة من المواطنين.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف مرافق المشتبه فيه، والذي يعيش بدوره في وضعية تشرد ويبلغ من العمر 27 سنة؛ وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، من أجل تنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه بموجب حكم قضائي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية.