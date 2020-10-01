24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر (5.00)

  3. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  4. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

  5. عمال النسيج يحتجون ويتهمون الحكومة بالتفرج على قرارات التشريد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق‎

التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق‎

التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق‎
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 15:33

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المضيق بمدينة تطوان، مساء الأربعاء 30 شتنبر المنصرم، شخصا يعيش في وضعية تشرد؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفلة قاصر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، كان قد ضبط متلبسا بالتغرير بطفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات بحي السلام بمدينة المضيق؛ وذلك قبل أن يوقفه عناصر دورية للشرطة كان توجد بالقرب من عين المكان، بعدما تمت محاصرته من قبل مجموعة من المواطنين.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف مرافق المشتبه فيه، والذي يعيش بدوره في وضعية تشرد ويبلغ من العمر 27 سنة؛ وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، من أجل تنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه بموجب حكم قضائي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.