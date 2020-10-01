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الرئيسية | حوادث | درك ميدلت يحجز مخدرات وأسلحة نارية بوزان

درك ميدلت يحجز مخدرات وأسلحة نارية بوزان

درك ميدلت يحجز مخدرات وأسلحة نارية بوزان
محمد ايت حساين
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 16:35

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية ميدلت من توقيف شخص لم يمتثل لعناصر السد القضائي على مستوى أيت أوفلا، بجماعة إيتزر، وكان يقود سيارة خفيفة تحمل لوحة ترقيم مزورة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن عناصر السد القضائي للدرك الملكي على مستوى جماعة إيتزر أمرت سائق سيارة خفيفة في إطار عملها اليومي بالتوقف، إلا أنه رفض وفر إلى خارج إقليم ميدلت، مشيرة إلى أنه بعد تنقيط صفائح السيارة التي كان يقودها تبين أنها تعود لشاحنة ذات "قاطرة".

وأوضحت المعطيات ذاتها، التي حصلت عليها هسبريس، أنه وبعد مراجعة تسجيلات عبر الكاميرات الصدرية المحمولة الموجودة لدى عناصر السد القضائي تم فرز صورة واضحة للمشتبه فيه، الذي تم التعرف عليه وعلى مرافقه بعد التحريات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمؤازرة الدرك الملكي بأوطاط الحاج، وهو ينحدر من عين دريج دائرة الوحدة بعمالة وزان.

وأضافت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية التابعة لسرية الدرك الملكي بميدلت انتقلت إلى عين دريج بوزان، وتم نصب كمين محكم بمؤازرة الدرك الملكي بإقليم وزان، حيث تم توقيف سائق السيارة الفار المسمى "ج. ق"، وبعد تنقيطه عبر ناظر المعلوماتي اتضح أنه مبحوث عنه بموجب 20 مذكرة بحث وطنية؛ منها الاغتصاب والاحتجاز، والتعذيب المفضي إلى إعاقة جسدية ونفسية دائمة، وهذه الأخيرة تعود إلى سنة 2017.

وكشفت المصادر ذاته أن السائق الموقوف دلّ، بعد البحث والتحري، الضابطة القضائية على عنوان منزل المسمى "ع. ج" وهو مروّج مخدرات تمكن من الفرار، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية عثرت في منزله بعد تفتيشه على أسلحة نارية ومخدرات ولوحات ترقيم مزورة ومبالغ مالية مهمة.

وعلى إثر ذلك، جرى تقديم السائق الموقوف أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، من أجل المنسوب إليه، والتي أحالته بدورها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بتطوان، لضم الملفات.

وعلاقة بالموضوع ذاته، تمت إحالة عنصر دركي مشتبه فيه أن له علاقة بتاجر المخدرات الذي تمكن من الفرار على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، بعدما تبين من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف أن له علاقة في الموضوع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدركي تم تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية لمتابعته من أجل أخطائه المهنية، ومن أجل تحديد علاقته مع تاجر المخدرات المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdou الخميس 01 أكتوبر 2020 - 16:51
تحية خاصة لرجال الدرك بنقطة أيت أوفلا بإقليم ميدلت الذين يراقبون العبور بدقة ويقظة كبيرين ليلا نهارا.
أمر دوريا من تلك الطريق ولا حظت الجدية واللباقة والاحترام لكل أفراد تلك الفرقة دون تمييز بين الناس.
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