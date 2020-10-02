الدرك الملكي يتصدى لترويج "ماء الحياة" بتادلة

حميد رزقي

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة، بإقليم بني ملال، مساء الأربعاء، من إحباط عملية توزيع كمية مُهمة من مسكر "الماحيا" القابل للبيع والترويج، على مستوى حدود جماعة أولاد يوسف ومركز أولاد علي التابع لجماعة البرادية.

وذكرت مصادر هسبريس أن عملية تفتيش أجرتها دورية للدرك الملكي بقصبة تادلة لسيارة خفيفة متنقلة من نواحي وادي زم في اتجاه منطقة قصبة تادلة وإغرم العلام، على الطريق الرئيسية رقم 3811 الرابطة بين مركزي أولاد اسعيد الواد وأولاد علي الواد بتراب جماعة البرادية، أسفرت عن حجز 600 لتر من مسكر "الماحيا" كانت معدة للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدورية، التي كان يشرف عليها رئيس المركز، حجزت السيارة وأوقفت مساعد السائق؛ فيما تمكن المشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى تحديد هويته ويُعد من ذوي السوابق العدلية، من الفرار مستغلا ظروف المنطقة.

وتندرج هذه العملية، التي لا يزال البحث جاريا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة بقصبة تادلة، في إطار الجهود التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة بتنسيق مع القيادة الإقليمية للحد من ترويج السموم بمختلف أنواعها بالمنطقة.