موظفة شرطة تلحق خسائر بممتلكات خاصة بأزمور

هسبريس من الرباط

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أزمور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء، بحثا تمهيديا من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب موظفة للشرطة، تعمل بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بالجديدة، لأفعال إجرامية تتمثل في إلحاق خسائر مادية بالسيارة الخاصة وكذا بنوافذ منزل رئيسها الإداري المباشر.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن موظفة الشرطة المذكورة انتقلت على متن سيارتها الخاصة إلى منزل رئيس مركز تسجيل المعطيات التعريفية الكائن بمدينة أزمور، والذي يستفيد حاليا من عطلة سنوية، وقامت بإلحاق خسائر مادية بسيارة المعني بالأمر وبزجاج نوافذ منزله؛ وذلك لأسباب وخلفيات يعكف البحث التمهيدي حاليا على تحديدها واستجلاء حقيقتها الكاملة.

وأضافت المديرية، في بلاغها، أنها ستنتظر مآل ونتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في هذه القضية؛ ليتسنى لها تقرير المتعين من الناحية الإدارية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.