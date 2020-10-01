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الرئيسية | حوادث | توقيف مشتبه فيه بقتل أربعيني نواحي العرائش

توقيف مشتبه فيه بقتل أربعيني نواحي العرائش

توقيف مشتبه فيه بقتل أربعيني نواحي العرائش
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:15

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بني كرفط، التابع لسرية العرائش، صباح الخميس، من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية بدوار تاول بجماعة زعرورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية "ف.ب"، البالغ من العمر 44 سنة، تلقى الليلة الماضية وهو خارج من محل تجاري بالدوار نفسه (تلقى) طعنة سكين على مستوى القلب على يد المشتبه فيه "م.ش"، وتوفي على الفور.

وأضافت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية فور إشعارها بالنازلة، انتقلت إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساتها، وأطلقت حملة واسعة بالاستعانة بالكلاب المدربة وبتنسيق مع السلطة المحلية والساكنة للبحث عن المشتبه فيه.

وتم تحديد مكان اختباء المشتبه فيه وتوقيفه ونقله إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه.

وبينما مازالت أسباب الجريمة مجهولة إلى حدود الساعة، ترجح مصادر مقربة من القضية أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات بين الجاني والضحية.

وتم نقل جثة الهالك، الذي كان يعمل بمقاولة تشتغل في إنجاز الطرقات، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة طنجة، وفتح تحقيق في القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطنة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:25
اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم
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2 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 01 أكتوبر 2020 - 21:28
لك الله ياوطني . مابقينا عارفين فين غادية بلادي هالاغتصابات هالقتل هالشعوذة هالخيانة الزوجية هالمحارم. الله الطف بينا وصافي.
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