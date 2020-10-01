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كُتّاب وآراء
توقيف مشتبه فيه بقتل أربعيني نواحي العرائش
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بني كرفط، التابع لسرية العرائش، صباح الخميس، من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية بدوار تاول بجماعة زعرورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية "ف.ب"، البالغ من العمر 44 سنة، تلقى الليلة الماضية وهو خارج من محل تجاري بالدوار نفسه (تلقى) طعنة سكين على مستوى القلب على يد المشتبه فيه "م.ش"، وتوفي على الفور.
وأضافت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية فور إشعارها بالنازلة، انتقلت إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساتها، وأطلقت حملة واسعة بالاستعانة بالكلاب المدربة وبتنسيق مع السلطة المحلية والساكنة للبحث عن المشتبه فيه.
وتم تحديد مكان اختباء المشتبه فيه وتوقيفه ونقله إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه.
وبينما مازالت أسباب الجريمة مجهولة إلى حدود الساعة، ترجح مصادر مقربة من القضية أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات بين الجاني والضحية.
وتم نقل جثة الهالك، الذي كان يعمل بمقاولة تشتغل في إنجاز الطرقات، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة طنجة، وفتح تحقيق في القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.