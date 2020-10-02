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الرئيسية | حوادث | "دعارة التدليك" تسقط 4 أشخاص بمدينة مراكش

"دعارة التدليك" تسقط 4 أشخاص بمدينة مراكش

"دعارة التدليك" تسقط 4 أشخاص بمدينة مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 03:06

أوقفت فرقة من ولاية أمن مراكش، الأربعاء، بوكر معد للدعارة تحت ستار تقديم خدمات التدليك والاستحمام البخاري، 4 أشخاص في حالة تلبس بممارسة الفساد والتحريض عليه.

وتمكنت العناصر الأمنية في هذه العملية من توقيف صاحبة الشقة ومومستين وزبون، وأخضعتهم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث.

ويأتي هذا التدخل الأمني لشرطة مراكش في إطار مراقبة الأنشطة المشبوهة لبعض المحلات التي تتخذ من نشاطها التجاري ستارا لممارسات مخالفة للقانون.

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