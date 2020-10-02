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كُتّاب وآراء
"أحجار كريمة مزيفة" تورط أشخاصا بمدينة أكادير
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم إثر كمين محكم تم نصبه من طرف العناصر الشرطية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في عرض مجموعة من الأحجار للبيع على أساس أنها أحجار كريمة ومخلفات نيازك.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه العملية أسفرت عن حجز كمية من الأحجار العادية يتم استخدامها في عملية النصب على الضحايا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.