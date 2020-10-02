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الرئيسية | حوادث | تلميذة تتهم "زوج" أمها بالاعتداء الجنسي بزاكورة

تلميذة تتهم "زوج" أمها بالاعتداء الجنسي بزاكورة

تلميذة تتهم "زوج" أمها بالاعتداء الجنسي بزاكورة
هسبريس من زاكورة
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:03

أفادت مصادر هسبريس بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية زاكورة، زوال الخميس، بفتح تحقيق في ادعاءات تلميذة بالمستوى الثالث ابتدائي حول "تعرضها لاعتداء جنسي من طرف زوج والدتها".

وحسب المعلومات التي وفرتها المصادر نفسها، فإن التلميذة التي تنحدر من جماعة تنزولين، بإقليم زاكورة، صرحت لأستاذتها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد زوج والدتها، بعد أن ظهرت عليها علامات الخوف والإعياء.

وأضافت المصادر أن الأستاذة أخبرت إدارة المؤسسة التي بدورها أخبرت النيابة الإقليمية للتعليم بزاكورة، لتتم مراسلة الوكيل العام للملك الذي أمر الدرك الملكي بسرية زاكورة بالانتقال إلى المؤسسة التعليمية والاستماع إلى التلميذة ووالدتها والشخص الذي تتهمه.

معطيات حصرية توصلت بها هسبريس من مصادر مطلعة أفادت بأن التلميذة الضحية تشبثت بأقوالها أثناء الاستماع إليها، وأكدت أن زوج والدتها يستغلها جنسيا ويعرضها لممارسات لا أخلاقية، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي المكلفة بالقضية ستستمع إلى الطفلة الضحية في محضر رسمي، وإلى والدتها و"المشتبه فيه"، من أجل التأكد من صحة ادعاءات التلميذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على العثور على جثة الطفلة نعيمة التي راحت ضحية جريمة شنعاء، بعد 41 يوما من اختفائها، بينما ما يزال البحث جاريا مع بعض المشتبه فيهم من أجل الوصول إلى حقيقة اختفائها ووفاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي تاه في المغرب الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:11
الى متى هذا النزيف واش وصلنا الى انعدام الرحمة والشفقة الله يستر ويلطف بينا ويحفظ هذا الوليدات
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12
2 - فارس بلا جواد الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:15
الي متى الصمت على هتك شرف الأطفال المغاربة الي غادي يكونو رجال المستقبل وغادي ينعكس هداشي على تصرفاتهم المستقبلية
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3 - Youssef الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما هده الأخبار المقززة التي نسمعها يوميا،هل هولاء بشر فعلا الدين يقومون بهده الأفعال، يجب اعدامهم أكثر من مرة.
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7
4 - بوحاطي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:26
شحال هادي ما سمعنا شي اخبار زوينة ولينا كنسمعوا غير الكوارت الله يجعل السلامة البلاد مشات احمادي
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8
5 - maroquin أو /marocain الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:27
أذن حالات اغتصاب الاطفال بالالاف فب لدي الحبيب وليس عدنان ونعيمة فقط.
لابد من حل سريع لهذه القضية. واش المغاربة حمقى لهذه الدرجة حتى لا اقول مكبوتين لان الكبت لا يصل لهذه الدرجة من الجنون ..... زوج لديه زوجته ويستغل طفلة بعمر 9 سنوات
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9
6 - عادل الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:32
قضية عدنان أزالت اللثام عن وحوش بشرية تنهش أجساد الأبرياء لإفراغ مكبوتات حيوانية...
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11
7 - حقيقة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:35
عجائب تخرج من تلك المناطق ورزازات الرشيدية وذلك يرجع للعقليات التي تعم سكان المنطقة. اتعجب كل صيف تحرق مئات اشجار النخيل بسبب انتقام البعض من البعض الآخر. سبب تخلف المنطقة لا يرجع حتما لضعف استثمار الدولة هناك بل لاسباب اخرى أهمها العقليات السائدة هناك. منطقة سوس كمثال رغم عدم استثمار الدولة اي شيء هناك الا انها اصبحت بفضل سكانها من اغلى المناطق
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8 - سقوط اﻻقنعة.. الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:38
مبادرة طيبة لفضح الذئاب البشريه .. مزيدا من الصرامة ﻻجل الكرامة... يجب ان نعلم لأطفالنا على عدم السكوت على فضائح من كنا نحسبهم اخيار واوصياء... المشنقة ارحم لهم من السجن.
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7
9 - اسماعيل مول التعليق الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:45
تحية للأستاذة البطلة وللدرك لأخذهم القضية على محمل الحد، وشكرا لعدنان الله يرحمو لأن استسهاده أحدث شقا في طابو التحرش الجنسي بالأطفال ولولاه لاستمرت عاد الفتاة وفتيات قرية طنجة وغيرهن في المعاناة في صمت بتواطؤ المجتمع.

تستر المجتمع المغربي على المغتصب هو سبب انتشار الآفة، فحتى لو كانت عقوبة الاغتصاب أكبر من الإعدام فهذا لم يكن يهم المغتصب في شيء لأنه كان يعلم علم اليقين أنه حتى إذا ضبط متلبسا لن يبلغ به للشرطة حماية له لكونه من العائلة أو مقربة منها، أو نتيجة لدفعه المال للأسرة او لخوف الأسرة من الفضيحة، نتمنى أن يكون هذا العصر قد ولى، ونتمنى أن تطبق العقوبات على الأسر التي لا تبلغ يتعرض أطفالها للاغتصاب.
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10 - فاس الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:45
وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر.
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4
11 - مسمرير تنغير الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:50
جمعة مباركة اللهم ارحمنا كتفك فضيحة وتجي فصيحة غابة زاكورة مشات الحشمة ومشا الوقار القتل من اجل الكنز غريب والاعتداء الجنسي على طفلة
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