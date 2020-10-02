تلميذة تتهم "زوج" أمها بالاعتداء الجنسي بزاكورة

هسبريس من زاكورة

أفادت مصادر هسبريس بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية زاكورة، زوال الخميس، بفتح تحقيق في ادعاءات تلميذة بالمستوى الثالث ابتدائي حول "تعرضها لاعتداء جنسي من طرف زوج والدتها".

وحسب المعلومات التي وفرتها المصادر نفسها، فإن التلميذة التي تنحدر من جماعة تنزولين، بإقليم زاكورة، صرحت لأستاذتها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد زوج والدتها، بعد أن ظهرت عليها علامات الخوف والإعياء.

وأضافت المصادر أن الأستاذة أخبرت إدارة المؤسسة التي بدورها أخبرت النيابة الإقليمية للتعليم بزاكورة، لتتم مراسلة الوكيل العام للملك الذي أمر الدرك الملكي بسرية زاكورة بالانتقال إلى المؤسسة التعليمية والاستماع إلى التلميذة ووالدتها والشخص الذي تتهمه.

معطيات حصرية توصلت بها هسبريس من مصادر مطلعة أفادت بأن التلميذة الضحية تشبثت بأقوالها أثناء الاستماع إليها، وأكدت أن زوج والدتها يستغلها جنسيا ويعرضها لممارسات لا أخلاقية، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي المكلفة بالقضية ستستمع إلى الطفلة الضحية في محضر رسمي، وإلى والدتها و"المشتبه فيه"، من أجل التأكد من صحة ادعاءات التلميذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على العثور على جثة الطفلة نعيمة التي راحت ضحية جريمة شنعاء، بعد 41 يوما من اختفائها، بينما ما يزال البحث جاريا مع بعض المشتبه فيهم من أجل الوصول إلى حقيقة اختفائها ووفاتها.