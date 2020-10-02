"تلميذة زاكورة" تتهم زوج أختها باستغلالها جنسيا

هسبريس من زاكورة

كشف مصدر أمني مسؤول أن التلميذة المتحدرة من جماعة تنزولين، بإقليم زاكورة، التي تتهم زوج والدتها بالاعتداء الجنسي عليها، اعترفت لعناصر الدرك الملكي أثناء الاستماع إليها في محضر رسمي بأن "زوج شقيقتها أيضا يستغلها جنسيا".

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التلميذة التي تتابع دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى مدارس الجماعة المذكورة، سيتم إخضاعها للخبرة الطبية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وأضاف المصدر الأمني، في معلومات حصرية وفرها لهسبريس، أن عناصر الدرك الملكي المكلفة بالقضية وضعت "زوج الأم" و"زوج الأخت" المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما ومعرفة ملابسات القضية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي، على أنظار العدالة من أجل ما نسب إليهما قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما.