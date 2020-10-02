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الرئيسية | حوادث | "تلميذة زاكورة" تتهم زوج أختها باستغلالها جنسيا

"تلميذة زاكورة" تتهم زوج أختها باستغلالها جنسيا

"تلميذة زاكورة" تتهم زوج أختها باستغلالها جنسيا
هسبريس من زاكورة
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:20

كشف مصدر أمني مسؤول أن التلميذة المتحدرة من جماعة تنزولين، بإقليم زاكورة، التي تتهم زوج والدتها بالاعتداء الجنسي عليها، اعترفت لعناصر الدرك الملكي أثناء الاستماع إليها في محضر رسمي بأن "زوج شقيقتها أيضا يستغلها جنسيا".

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التلميذة التي تتابع دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى مدارس الجماعة المذكورة، سيتم إخضاعها للخبرة الطبية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وأضاف المصدر الأمني، في معلومات حصرية وفرها لهسبريس، أن عناصر الدرك الملكي المكلفة بالقضية وضعت "زوج الأم" و"زوج الأخت" المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما ومعرفة ملابسات القضية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي، على أنظار العدالة من أجل ما نسب إليهما قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قديدير الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:31
وا المغاربة والله لا ما اهتمينا بالبحث العلمي او سمعنا لهضرا ديال الاكادميين او علماء الاجتماع او درنا قوانين رادعة وصارمة لا تحايد هاد شي، واش ا عباد الله لي هضرتي معاه قول ليك الاسلام صالح لكل زمان ومكان او ما فيه لي فكر لي لقى حلول، او بغيتو هاد شي تبدل؟ هضرة ديال الفقها راه ما كاتناسبس هاد العصر، هضرتهم كا تناسب عصر آخر، كانو ناس ساكنين غير ف لخيام او كلشي معروف، نملة تحرك شوفوها
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-21
2 - kamal الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:32
ترى ماهي اسباب الكبت الدي يعاني منه المغاربة
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7
3 - صحراویة مغربیة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:33
أجل لأن المغرب دولة متقدمة فی نهج الدیمقراطیة و لا یجب علیه الحکم بالاعدام و تنفیده لان ذلک یشوه سمعة البلد !!!!
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-15
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