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الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوقف متورطين في الاحتيال الإلكتروني

أمن فاس يوقف متورطين في الاحتيال الإلكتروني

أمن فاس يوقف متورطين في الاحتيال الإلكتروني
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 23:35

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الخميس، سبعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة واثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم تمثّل في تزوير بطائق الائتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكة الأنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية، وذلك قبل أن يقوموا ببيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل حوالات مالية يتوصلون بها في مدينتي فاس والمحمدية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز سيارة ودراجة نارية وجوازات سفر وطنية في اسم الغير، ودفاتر شيكات وبطائق بنكية ووصولات لتحويلات مالية، علاوة على مجوهرات وساعات وهواتف وحاسوب، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

‎وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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