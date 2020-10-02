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الرئيسية | حوادث | توقيف مرتبطين بشبكة ترويج مؤثرات عقلية بوجدة

توقيف مرتبطين بشبكة ترويج مؤثرات عقلية بوجدة

توقيف مرتبطين بشبكة ترويج مؤثرات عقلية بوجدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:25

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، شخصين، أحدهما صيدلي، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة وجدة كانت قد أوقفت ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة 8580 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأصناف الطبية، الأربعاء 30 شتنبر المنصرم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، أحدهما صيدلي.

وقد أوضحت إجراءات البحث، وفق المصدر عينه، أن كمية الأقراص المحجوزة تم اقتناؤها من طرف المشتبه فيهم من الصيدلي الموقوف، وذلك بوساطة من المشتبه فيه الثاني، حيث مكنت عمليات التفتيش من حجز عشرة علب إضافية تحتوي على 300 قرص طبي مخدر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 31 و52 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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