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الرئيسية | حوادث | كمين أمن الصويرة يسقط شبكة هجرة غير نظامية

كمين أمن الصويرة يسقط شبكة هجرة غير نظامية

كمين أمن الصويرة يسقط شبكة هجرة غير نظامية
ابراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:35

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، الخميس، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وتمكنت العناصر الأمنية خلال هذه العملية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من طرف مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء وأكادير، من أجل تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وإثر ذلك أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة عن توقيف باقي المشتبه فيهم، متلبسين بإيواء ومحاولة تهجير 22 مرشحا للهجرة السرية.

وتم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث التمهيدي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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