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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب أكثر من طن من "الحشيش" بأكادير

إحباط تهريب أكثر من طن من "الحشيش" بأكادير

إحباط تهريب أكثر من طن من "الحشيش" بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 19:37

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الجمعة، من إحباط محاولة تهريب طن و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وأورد مصدر أمني أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمنطقة "أمسكرود"، شمالي مدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي؛ فضلا عن توقيف سائقها ومرافقه، وهما شقيقان يبلغان من العمر 48 و56 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكّنت من ضبط 40 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنا و100 كيلوغرام، مخبأة بشكل محكم ضمن شحنة من التبن.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين مازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين، وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يُشار إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الوطنية الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:21
شحال من مرة ك نشوف شاحنة عامرة هاكدة ك يبغي يطيح التبن منها وهي لنية في نفس يعقوب ههه
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3
2 - ملاحظ الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:29
هذه المجهودات الجبارة و الإمكانيات ليت الدولة تستغلها في محاربة القرقوبي و المشرملين أما الكيف فيزرع و يستهلك في المغرب مند قرون و يباع علانية في أوروبا و هو أكبر مصدر للعملة الصعبة و أحسن من السجائر المستوردة التي تبيعها أوروبا في المغرب بمحتوى أضعاف من السموم المسموح بها في بلدانهم و بالدقة على النيف و بالعملة الصعبة.
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10
3 - حميد الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:50
قبل محاربة المهربيين الحشيس يجب اقاف الزارعيي....
ولذالك من يتم اقافهم هم الذين لم يدفعو الجزية....
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1
4 - بصيري الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:57
كثر تهريب المخدرات في زمن كورونا يقبض على الكمية لكن الرؤوس الكبيرة تفلت من القبضة الامنية
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