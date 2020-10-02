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كُتّاب وآراء
إحباط تهريب أكثر من طن من "الحشيش" بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الجمعة، من إحباط محاولة تهريب طن و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.
وأورد مصدر أمني أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمنطقة "أمسكرود"، شمالي مدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي؛ فضلا عن توقيف سائقها ومرافقه، وهما شقيقان يبلغان من العمر 48 و56 سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكّنت من ضبط 40 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنا و100 كيلوغرام، مخبأة بشكل محكم ضمن شحنة من التبن.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين مازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين، وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يُشار إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
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تعليقات الزوّار (4)
ولذالك من يتم اقافهم هم الذين لم يدفعو الجزية....