24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "قراءة الكتب.. طرح مغاير"
- إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي
- استمرار إغلاق داخليات المدارس يهدد مصير تلاميذ القرى والجبال
- منتجات "السكر والكاكاو والكاجو" تعزز التنمية بين المغرب وإفريقيا
- حملة كنز الدار
إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)
أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.80)
- "التجمّع" يراهن على انتخابات 2021 .. ومؤتمر استثنائي في الأفق - (135)
- "البوليساريو" تؤازر حيدر وتعترف بالتخطيط لإشعال منطقة الكركرات - (126)
- "برلمان الأحرار" يختار التجديد .. والرفض يلاحق "تجار الانتخابات" - (104)
- "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون - (92)
- الاقتراض من البنك الدولي يصنف المغرب ثانيا في دول منطقة "مينا" - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توالي السرقات يثير امتعاض ساكنة بلفاع وإنشادن
مازالت حلقات مسلسل السرقات تستهدف مواطني جماعتيْ بلفاع وإنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها، إذ يكاد لا يمر يوم دون تسجيل اعتداء أو هجوم على المواطنين بهدف السطو على أغراضهم الشخصية بالشارع العام أو اقتحام محالّهم التجارية عن طريق الكسر أو سرقة مواشيهم؛ وذلك باستعمال وسائل متعددة، كالترهيب والتهديد بالسلاح الأبيض.
وأعرب عدد من سكان الجماعتيْن، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، عن قلقهم المتزايد من هذه العمليات التي باتت تؤثث المشهد اليومي بالمنطقتين، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، التي تتزامن مع التحاق الطلبة والتلاميذ بمؤسساتهم، إضافة إلى التحاق الموظفين والعمال بمقرات عملهم.
واستهدف اللصوص محلا تجاريا في منطقة "قهوة سالم"، إلى جانب مواشي في دوار "تقسبيت"، كما تمت مباغتة أستاذتيْن بثانوية النخيل وسلب ما بحوزتهما من أغراض شخصية تحت التهديد، والأمر ذاته وقع مع عاملات زراعيات في دوار "كوحايز"، واللائحة طويلة، على حد الإفادات ذاتها.
عبد الواحد الباز، فاعل جمعوي وحقوقي بمنطقة بلفاع، أورد ضمن تصريح لهسبريس أن "الخوف بات مُسيطرا على الساكنة، نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حيث لا حديث إلا عن توالي مسلسل استهداف الساكنة وسلب ممتلكاتها".
وأضاف المتحدّث ذاته: "الوضع يؤرق القاطنين بجماعتيْ بلفاع وإنشادن، خاصة بعد توالي السرقات، ما يدفعنا إلى التعبير عن امتعاضنا إزاء الوضع الأمني في هذه المناطق، الذي يستوجب تبني خطة أمنية مُحكمة من أجل إيقاف هذا المسلسل".
"المواطنون ينشدون الإحساس بالأمان في مناطق سكناهم. ونطالب بالمناسبة مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ببذل مجهودات أكبر من أجل حفظ أمن وأمان السكان، والتصدي بحزم لكل من سولت له نفسه ترويع المواطنين وسلب ممتلكاتهم"، يضيف الفاعل الجمعوي ذاته.
يُشار إلى أنه رغم المجهودات التي يحاول رجال الدرك الملكي على مستوى المركز الترابي لبلفاع بذلها قصد التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، إلا أن الشكاوى مازالت تتقاطر وبأعداد متزايدة، دون أي تراجع يذكر لواقع بات يؤرق المواطن في الجماعتيْن الترابيّتيْن بلفاع وإنشادن.