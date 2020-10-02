24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "كورونا" يفاقم تأخر أداء مستحقات مقاولات مغربية (5.00)

  2. "أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين (5.00)

  3. رئيس الحكومة يلتزم بحماية حقوق الشغيلة وإحداث مناصب عمل (5.00)

  4. مشروع قانون "هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة" يجلب مخاوف برلمانيين (5.00)

  5. رسمياً .. الجولة الثانية من "المفاوضات الليبية" تنطلق في بوزنيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شهادة طبيب جراح "تورط" قنصلا بتر أصبع مسنة

شهادة طبيب جراح "تورط" قنصلا بتر أصبع مسنة

شهادة طبيب جراح "تورط" قنصلا بتر أصبع مسنة
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:08

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مواصلة مناقشة قضية القنصل الفخري لدولة غينيا بيساو، الذي يتابع فيها بعد إقدامه على قضم أصبع اليد اليمنى لسيدة في بداية العقد السادس من عمرها، في الأسبوع الأخير من شهر نونبر القادم.

واستمع رئيس الجلسة إلى شهادة طبيب جراح بمدينة الدار البيضاء، أشرف على علاج السيدة المسنة، ضحية القنصل، والذي أكد أنه اضطر لإجراء مجموعة من التدخلات الجراحية، بعد أن تسببت عضة القنصل الفخري في إتلاف أصبع السبابة للسيدة وعضلاته، قبل أن يقرر بتره بسبب تفشي جراثيم معدية ناجمة عن الحادث، خوفا من انتقال التقرحات إلى اليد بكاملها.

وقال الطبيب الجراح في شهادته أمام القضاة: "أجرينا مجموعة من التحاليل والاختبارات، وتبين أن العضة كان قوية إلى درجة أتلفت عصبا وعضلات حيوية في الأصبع، الذي كان في حالة يرثى لها".

ويتابع القنصل الفخري الحامل للجنسية المصرية، حسب مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في قضية خطيرة تتعلق ببتر أصبع ضحية بأسنانه بشكل بشع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد هذه الواقعة.

ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:48
كثرة الهم تضحك ... كيف وصل الاصبوع الى فمه ؟ لابد انه كان يصرخ عليه حتى تبتعد وهي تصر على خنقه ؟؟ عجيب !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - نصيري الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 20:58
قنصليات موجودة في المغرب لا تحترم مغاربة في بلدهم قنصلية أمريكية خير دليل لذاز من تما غيفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.