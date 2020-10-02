شهادة طبيب جراح "تورط" قنصلا بتر أصبع مسنة

هسبريس من الدار البيضاء

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مواصلة مناقشة قضية القنصل الفخري لدولة غينيا بيساو، الذي يتابع فيها بعد إقدامه على قضم أصبع اليد اليمنى لسيدة في بداية العقد السادس من عمرها، في الأسبوع الأخير من شهر نونبر القادم.

واستمع رئيس الجلسة إلى شهادة طبيب جراح بمدينة الدار البيضاء، أشرف على علاج السيدة المسنة، ضحية القنصل، والذي أكد أنه اضطر لإجراء مجموعة من التدخلات الجراحية، بعد أن تسببت عضة القنصل الفخري في إتلاف أصبع السبابة للسيدة وعضلاته، قبل أن يقرر بتره بسبب تفشي جراثيم معدية ناجمة عن الحادث، خوفا من انتقال التقرحات إلى اليد بكاملها.

وقال الطبيب الجراح في شهادته أمام القضاة: "أجرينا مجموعة من التحاليل والاختبارات، وتبين أن العضة كان قوية إلى درجة أتلفت عصبا وعضلات حيوية في الأصبع، الذي كان في حالة يرثى لها".

ويتابع القنصل الفخري الحامل للجنسية المصرية، حسب مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في قضية خطيرة تتعلق ببتر أصبع ضحية بأسنانه بشكل بشع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد هذه الواقعة.

ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.