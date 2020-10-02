درك "تيغيرت" ينهي مغامرات تاجر مخدرات

مصطفى البكار من تزنيت

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة تيغيرت، التابعة لإقليم سيدي إفني، الجمعة، شخصا في عقده الثالث يشتبه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار بها.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن عملية توقيف المعني بالأمر كانت على مستوى مركز تيغيرت، وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، الذي يشتغل كبائع للمتلاشيات بغرض التمويه، دأب على استغلال فرصة انعقاد السوق الأسبوعي بالمنطقة قصد ممارسة أنشطته الممنوعة.

وتم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها لتكييف صك الاتهام الذي سيتابع به من طرف العدالة.