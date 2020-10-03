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تسجيل هزة أرضية بـ3.6 درجات بإقليم الحسيمة
السبت 03 أكتوبر 2020 - 09:45
أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، ليلة الجمعة، بإقليم الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تيفروين، وقعت على الساعة السابعة مساء و18 دقيقة و09 ثواني (بتوقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 18 كلم عند التقاء خط العرض 35.089 درجة شمالا وخط الطول 3.875 درجة غربا.