شرطة مدينة الرشيدية تتصدى لترويج المخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح السبت، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت سيارتين على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الريصاني ومنطقة "النيف"، حيث حاولت إحداهما اقتحام السد القضائي، قبل أن يتخلى عنها راكباها ويلوذا بالفرار؛ فيما تم توقيف المشتبه فيه الثالث الذي كان يرافقهما على متن السيارة الثانية.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.