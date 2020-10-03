24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يحكم أمريكا من الحجر الصحي داخل مركز طبي عسكري (5.00)

  2. حملة كنز الدار (4.00)

  3. إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)

  4. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (2.14)

  5. مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة مدينة الرشيدية تتصدى لترويج المخدرات

شرطة مدينة الرشيدية تتصدى لترويج المخدرات

شرطة مدينة الرشيدية تتصدى لترويج المخدرات
هسبريس من الرباط
السبت 03 أكتوبر 2020 - 17:10

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح السبت، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت سيارتين على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الريصاني ومنطقة "النيف"، حيث حاولت إحداهما اقتحام السد القضائي، قبل أن يتخلى عنها راكباها ويلوذا بالفرار؛ فيما تم توقيف المشتبه فيه الثالث الذي كان يرافقهما على متن السيارة الثانية.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.