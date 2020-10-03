اتحاد كُتّاب المغرب يدين اقتحام مقره بالرباط‎

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بأن مقر الاتحاد، الكائن بحي حسان بالرباط، تعرض للاقتحام وسرقة جهاز تلفاز، دون المس بوثائق الاتحاد وباقي الممتلكات الأخرى.

وفي تفاصيل الواقعة، كشف بلاغ تنديدي صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد أن ابن عون اتحاد كتاب المغرب قام بزيارة إلى المقر الكائن بحي حسان الرباط، يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، بتكليف من رئيس الاتحاد من أجل تنظيف المقر وتهييئه لاستقبال اجتماعات المكتب التنفيذي وأنشطته بعد مرور فترة طويلة على إغلاقه بسبب جائحة "كورونا"، "حيث عاين ابن عون الاتحاد أن بابي مقر الاتحاد قد تعرضا للتكسير، وتمت سرقة جهاز تلفاز، دون المساس بوثائق الاتحاد وباقي الممتلكات الأخرى".

وأضاف البلاغ أنه، وعلى إثر هذا الفعل "الإجرامي الجبان"، الذي استهدف حرمة مقر الاتحاد، "اتصل ابن عون الاتحاد برئيس اتحاد كتاب المغرب، الذي انتقل مباشرة إلى عين المكان، وبعد معاينته لآثار التكسير والسرقة، اتصل فورا بمصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط التي انتقلت إلى عين المكان وقامت بمعاينة آثار الجريمة، تلاه انتقال مصلحة الشرطة العلمية والتقنية بدورها إلى مقر الاتحاد، فباشرت عملية مسح آثار الجريمة وأخذ البصمات".

بعد ذلك، انتقل رئيس الاتحاد، مرفوقا بابن عون الاتحاد، إلى مصلحة الشرطة القضائية بحي حسان بالرباط، "حيث تم تحرير شكاية في الموضوع بموجب محضر ضد هذا الجرم المقترف في حق مقر منظمة تاريخية عتيدة".