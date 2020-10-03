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كُتّاب وآراء
إطلاق سراح معتقل في قضية اغتيال "آيت الجيد"
بعد عشر سنوات من الاعتقال، أُفرج، اليوم السبت، عن عمر محب، المعتقل في قضية اغتيال بنعيسى آيت الجيد.
وتقول جماعة العدل والإحسان إنّ عضوها عمرا محب يغادر السجن "بعد عشر سنوات قضاها ظلما وعدوانا، وإفكا وبهتانا". ودعت من يريد زيارته إلى الامتناع عن ذلك و"الاكتفاء بالتهنئة عن بعد، حفاظا على سلامته وسلامة أسرته"، على أساس "تنظيم حفل عن بعد (...) يكون فرصة للتّواصل والتّعبير بما يفي بغرض التهنئة".
ويشار إلى أنّ عمرا محب قد قضى السنوات العشر التي كان محكوما بها، بتهمة المشاركة في القتل العمد، في قضية اغتيال الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى بجامعة فاس سنة 1993.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
قال تعالى. ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغصب الله علي ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
صدق الله العظيم.
دبا نتصوروا لو وصلوا إلى الحكم و توفروا على أدوات استعمال القوة ماذا سيفعلون.
أزمة العرب أزمة عقل و ليست أزمة أنظمة سياسية كيفما كان نوعها.