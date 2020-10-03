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الرئيسية | حوادث | إطلاق سراح معتقل في قضية اغتيال "آيت الجيد"

إطلاق سراح معتقل في قضية اغتيال "آيت الجيد"

إطلاق سراح معتقل في قضية اغتيال "آيت الجيد"
هسبريس من الرباط
السبت 03 أكتوبر 2020 - 15:06

بعد عشر سنوات من الاعتقال، أُفرج، اليوم السبت، عن عمر محب، المعتقل في قضية اغتيال بنعيسى آيت الجيد.

وتقول جماعة العدل والإحسان إنّ عضوها عمرا محب يغادر السجن "بعد عشر سنوات قضاها ظلما وعدوانا، وإفكا وبهتانا". ودعت من يريد زيارته إلى الامتناع عن ذلك و"الاكتفاء بالتهنئة عن بعد، حفاظا على سلامته وسلامة أسرته"، على أساس "تنظيم حفل عن بعد (...) يكون فرصة للتّواصل والتّعبير بما يفي بغرض التهنئة".

ويشار إلى أنّ عمرا محب قد قضى السنوات العشر التي كان محكوما بها، بتهمة المشاركة في القتل العمد، في قضية اغتيال الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى بجامعة فاس سنة 1993.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hassan السبت 03 أكتوبر 2020 - 15:47
المتهم بالمشاركة في القتل . يعني هناك شركاء اخرين و منهم البرلماني البيجيدي المتهم في نفس القضية و الدي مازال يتابع فيها .
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2 - زهرة السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:11
ما حكم حامي الدنيا من الإعراب أراه ضميرا مستتر لا تراه عين العدالة
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3 - حسن السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:29
انه عضو في الحزب الدي يحكم المغرب للأسف يستغل السياسة يحرم ويححل كما يشاء يستحق الإعدام أو المؤبد ومادا عن الشركاء الآخرين هاته سياسة الإسلاموية
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4 - احمد السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:29
الجزاء الدنيوي انتهى وبعده تهنئة واحتفال.لكن العقاب الأخروي لا زال ينتظره يوم لا ينفع لا مال ولا أحزاب ولا هيئات ولا مرافعات.
قال تعالى. ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغصب الله علي ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
صدق الله العظيم.
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7
5 - assasa السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:33
c est un assasan il a de sang su ses mains il a tue un etudiant justes pur ses ides .et leur islames leur demandes de tuer tous.
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5
6 - mre السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:34
جامعات المغرب يتبادل فيها الطلبة من مختلف المجموعات القتل العمد و يدعون كلهم النضال من أجل الديمقراطية و العدالة. هادو شنو دارو في الجامعة التي من المفروض أنها مركز للتحصيل العلمي و يتابع فيها دراستهم شباب من المفروض أن يكون وعيهم و ثقافتهم عالية.
دبا نتصوروا لو وصلوا إلى الحكم و توفروا على أدوات استعمال القوة ماذا سيفعلون.
أزمة العرب أزمة عقل و ليست أزمة أنظمة سياسية كيفما كان نوعها.
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7 - احمد.ضعيف السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:43
جماعات اسلامية لا يهمها من الاسلام تعليماته السمحة ولا شراءعه السامية التي تخدم الانسان في معاشه و معاده. بل يهمهم فقط ان يكون الاسلام شعارا لهم للوصول الى اغراضهم و مصالحهم .و بجميع الوسائل بما فيها الارهاب و القتل والكذب و النفاق ...
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8 - الى جماعة العدل والإحسان !؟ السبت 03 أكتوبر 2020 - 16:46
اذاكان حبيبكم افلت من عقوبة الإعدام الشرعية حسب كتاب الله وسنة نبيه ..فﻻ تظنون انه سيفلت من عقاب قاض القضاة !! ياجماعة الخرفات والخزعبﻻت .. اذا كنتم ترون المﻻءكة و تكلمون الموتى كما يدعي زعيمكم الروحي له له عند الله تعالى مايستحق ! لماذا لم يعودوا الكرة وتكلمون الميت ونتأكد من براءتكم !! رغم ان من يعاشروكم يكتشف نواياكم السيئة واخﻻقكم .... وجوركم ... وعند الله تلتقي الخصوم.
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