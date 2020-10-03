الدرك يحجز أزيد من طنين من "الكيف" قرب تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني وليد، التابع لسرية تاونات، من حجز طنين و200 كيلوغرام من "الكيف" سنابل، كانت معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"؛ وذلك خلال عملية مداهمة منزلين كائنين بدوار اولاد احساين، بجماعة بوهودة التابعة لإقليم تاونات.

وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي أوقفت، أيضا، خلال هذه العملية، التي تم تنفيذها الجمعة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بتاونات، 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بهذه القضية.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد جرى إتلاف المحجوز من "الكيف" عن طريق إحراقه غير بعيد عن مكان مصادرته؛ فيما تنتظر إحالة الأشخاص الموقوفين، الأحد، على أنظار مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات، بعد إنهائهم فترة تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.