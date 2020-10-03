24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة كنز الدار (4.00)

  2. إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)

  3. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.89)

  4. مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)

  5. سلطات خنيفرة تخفف إجراءات الوقائية من الجائحة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز أزيد من طنين من "الكيف" قرب تاونات

الدرك يحجز أزيد من طنين من "الكيف" قرب تاونات

الدرك يحجز أزيد من طنين من "الكيف" قرب تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:11

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني وليد، التابع لسرية تاونات، من حجز طنين و200 كيلوغرام من "الكيف" سنابل، كانت معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"؛ وذلك خلال عملية مداهمة منزلين كائنين بدوار اولاد احساين، بجماعة بوهودة التابعة لإقليم تاونات.

وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي أوقفت، أيضا، خلال هذه العملية، التي تم تنفيذها الجمعة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بتاونات، 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بهذه القضية.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد جرى إتلاف المحجوز من "الكيف" عن طريق إحراقه غير بعيد عن مكان مصادرته؛ فيما تنتظر إحالة الأشخاص الموقوفين، الأحد، على أنظار مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات، بعد إنهائهم فترة تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.