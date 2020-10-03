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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز زهاء 4 أطنان من الحشيش بالناظور

الشرطة تحجز زهاء 4 أطنان من الحشيش بالناظور

الشرطة تحجز زهاء 4 أطنان من الحشيش بالناظور
هسبريس من الرباط
السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:40

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ثلاثة أطنان و729 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بمنطقة "بن الطيب" بضواحي الدريوش، على بعد تسعين كيلومترا تقريبا من مدينة الناظور، حيث أسفرت التدخلات الأمنية المتزامنة عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سبع سيارات، واحدة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، وثلاثة أطنان و729 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلا عن بندقية صيد و363 خرطوشة نارية من عيار 16 مليمتر، وسكينين من الحجم الكبير، وثلاثة دراجات نارية، وكذا ستة عشر قنينة غاز مسيل للدموع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.

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