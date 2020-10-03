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كُتّاب وآراء
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حملات أمنية تستهدف مروّجي المشروبات الكحولية
السبت 03 أكتوبر 2020 - 23:02
شنّت المصالح الأمنية بإقليم النّاظور، خلال الأيام الأخيرة، حملات واسعة النّطاق على مروّجي المشروبات الكحولية غير المتوفّرين على رخص البيع.
وأسفرت هذه العمليات، التي استهدفت أحياء بالنّاظور وزغنغان وبني أنصار وغيرها من الجماعات بالإقليم، عن حجز كميات كبيرة من قنّينات الجعّة والخمور والكحول بمختلف أنواعها.
كما تم توقيف، خلال هذه العمليات، عدد من تجّار الخمور المتورّطين، الذين وضعوا تحت الحراسة النّظرية، في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حاءر السبت 03 أكتوبر 2020 - 23:11
ما هو الفرق بين كحول ماكرو و هذا الكحول؟الاثنان حرام
2 - فرانز كافكا السبت 03 أكتوبر 2020 - 23:37
أتمنى من السيد الحموشي أن يولي اهتمامه لمدينة مرتيل فهي كذلك تعرف رواجا كبيرا في تجارة المشروبات الكحولية بدون رخصة و المخدرات الصلبة و كثرة الدعارة خصوصا حي ميكستا الذي اصبح يعج بالمائات من بائعات الهوى و تجار الكحول و المخدرات الصلبة و المجرمين ... إننا لا نسطيع أن نعيش مع أسرنا و أطفالنا في هذا المستنقع ...
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