حملات أمنية تستهدف مروّجي المشروبات الكحولية

هسبريس من الناظور

شنّت المصالح الأمنية بإقليم النّاظور، خلال الأيام الأخيرة، حملات واسعة النّطاق على مروّجي المشروبات الكحولية غير المتوفّرين على رخص البيع.

وأسفرت هذه العمليات، التي استهدفت أحياء بالنّاظور وزغنغان وبني أنصار وغيرها من الجماعات بالإقليم، عن حجز كميات كبيرة من قنّينات الجعّة والخمور والكحول بمختلف أنواعها.

كما تم توقيف، خلال هذه العمليات، عدد من تجّار الخمور المتورّطين، الذين وضعوا تحت الحراسة النّظرية، في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم.