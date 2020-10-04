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كُتّاب وآراء
إحباط محاولة لتهريب "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، السبت، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر "الشيرا"، وتوقيف شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 41 سنة، والثاني 45 سنة.
ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن عملية التفتيش مكنت من ضبط وحجز 9 كيلوغرامات ونصف من مخدر "الشيرا" في سيارة نفعية تحمل لوحة ترقيم أجنبية.
وأوضح المصدر ذاته أن المخدرات المحجوزة كانت مخبأة في أثواب مغلفة وسط الأمتعة داخل السيارة، التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى إسبانيا، مشيرا إلى أنه تم توقيف السائق، وهو مغربي الجنسية، ومرافقه.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.