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كُتّاب وآراء
الاتجار بالمخدرات يورط امرأة ومرافقها في الفنيدق
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، مساء السبت، من توقيف امرأة ومرافقها، يبلغان من العمر 31 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع بمدينة مرتيل، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بحوزتهما عن حجز 2400 قرص "إكستازي" مهلوس، مخبأة بإحكام أسفل المقاعد الخلفية لهذه السيارة المرقمة بالمغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.