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الرئيسية | حوادث | متورطان في قتل الطفلة نعيمة يمثلان أمام القضاء

متورطان في قتل الطفلة نعيمة يمثلان أمام القضاء

متورطان في قتل الطفلة نعيمة يمثلان أمام القضاء
هسبريس من ورزازات
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:30

جرى، صباح الأحد، تقديم المشتبه بهما في قضية قتل الطفلة نعيمة أروحي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات.

وحضر إلى المحكمة سالفة الذكر، قبل ساعة من وصول المشتبه بهما، كل من الوكيل العام للملك ونائبه المكلف بتتبع القضية، وتمت مباشرة الاستماع إلى المعنيين في المنسوب إليهما.

وكشف مصدر مسؤول أن المشتبه بهما الموقوفيْن على ذمة التحقيق، واللذين تم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك، أحدهما تم توقيفه بضواحي مدينة خنيفرة وله سوابق في الشعوذة والبحث عن الكنوز؛ فيما الثاني هو فقيه من دوار الطفلة نعيمة.

وحسب المعلومات التي وفرها مصدر أمني مسؤول، فإن المصالح الأمنية التي عهدت إليها مهمة البحث والتحري في قضية مقتل الطفلة نعيمة أروحي توصلت بمعطيات وأدلة قد تساهم في متابعة المشتبه بهما في حالة اعتقال، مشيرة إلى أن البحث التي تجريه النيابة العامة مع الموقوفين المعنيين هو من سيحدد مدى تورطهما في الجريمة الشنعاء.

كما جرى، صباح الأحد، تقديم أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها شخصين مشتبه بهما في قضية "الاستغلال الجنسي"، الذي تعرضت له طفلة بجماعة تنزولين التابعة لإقليم زاكورة، ويتعلق الأمر بزوج الأم وزوج الأخت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mre الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:11
الاعدام الاعدام لهذه الوحوش البشرية
كفى ضياعاً للوقت وكذا ارواح الابرياء
شكرا هسبريس
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64
2 - فارس بلا جواد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:22
الي المحكمة الموقرة ارجوا ان تحكم عليهما بحكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون النفس بالنفس والعين بالعين
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68
3 - Fatima-zahra الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:35
الله يارب على هده البنت مسكينة الشعودة القتل الاستغلال الجنسي يارب تنتقم من المجرمين وتجعلها طيرا من طيور الجنةو تحفظ ابناءنا من كل سوء اميين
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28
4 - في المهجر الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:36
نطالب بتنفيذ الإعدام
هم أذنى منزلة من الحيونات
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27
5 - dawdi الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:40
المرجو عدم التصرع في الحكم لان المنقبون عن الكنوز غرضهم في جويوب الناس لا في الكنوز ولا في ارواح الا اطفال نتمنى في الصلطة المزيد من البحث
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-9
6 - sun shine state الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:52
au maroc meme si tu te caches dans la lune ils te trouveront
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7
7 - amazigh الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:57
الإعدام.... الإعدام ثم الإعدام....... وااااااااو مسؤولي الأمة الإعدام...... الله هو الحل الوحيد لهذه المنازل الجنسية......... الاعدام.
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4
8 - peur sur la ville الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:57
il y,a 3 semaines les etats unis ont executer un assassin qui a tuer 2 personnes apres qu,il a passer 25 ans en prison, ,,pourquoi le maroc n,execute pas les criminels il n,es pas comme meme democratique comme les etats unis.
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3
9 - عبد الحميد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:11
Le trésor que ces criminels cherchent c’est les organes des enfants qu’ils vendent à des personnes qui en ont besoin
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