متورطان في قتل الطفلة نعيمة يمثلان أمام القضاء

هسبريس من ورزازات

جرى، صباح الأحد، تقديم المشتبه بهما في قضية قتل الطفلة نعيمة أروحي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات.

وحضر إلى المحكمة سالفة الذكر، قبل ساعة من وصول المشتبه بهما، كل من الوكيل العام للملك ونائبه المكلف بتتبع القضية، وتمت مباشرة الاستماع إلى المعنيين في المنسوب إليهما.

وكشف مصدر مسؤول أن المشتبه بهما الموقوفيْن على ذمة التحقيق، واللذين تم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك، أحدهما تم توقيفه بضواحي مدينة خنيفرة وله سوابق في الشعوذة والبحث عن الكنوز؛ فيما الثاني هو فقيه من دوار الطفلة نعيمة.

وحسب المعلومات التي وفرها مصدر أمني مسؤول، فإن المصالح الأمنية التي عهدت إليها مهمة البحث والتحري في قضية مقتل الطفلة نعيمة أروحي توصلت بمعطيات وأدلة قد تساهم في متابعة المشتبه بهما في حالة اعتقال، مشيرة إلى أن البحث التي تجريه النيابة العامة مع الموقوفين المعنيين هو من سيحدد مدى تورطهما في الجريمة الشنعاء.

كما جرى، صباح الأحد، تقديم أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها شخصين مشتبه بهما في قضية "الاستغلال الجنسي"، الذي تعرضت له طفلة بجماعة تنزولين التابعة لإقليم زاكورة، ويتعلق الأمر بزوج الأم وزوج الأخت.