القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر مجموعة المخزن المتنقل 35 التّابعة للمفتّشية العامة للقوات المساعدة شطر الشّمال، أمس السّبت، من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات، وذلك على مستوى منطقة واد لاو الواقعة على السّاحل المتوسّطي.

وأسفرت هذه العملية النّاجحة، التي تمّت أمس السّبت، عن حجز دراجة مائية "جيت سكي" ورزمتين من الشّيرا، كانتا مجهّزتين للتّهريب؛ بينما تمّ القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية مغربيّة.

وتمّ إخبار مصالح الضّابطة القضائية التّابعة للدّرك الملكي، لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل غير القانوني وتحديد هويّة المهرّبين.