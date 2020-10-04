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الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات

القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات

القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:37

تمكّنت عناصر مجموعة المخزن المتنقل 35 التّابعة للمفتّشية العامة للقوات المساعدة شطر الشّمال، أمس السّبت، من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات، وذلك على مستوى منطقة واد لاو الواقعة على السّاحل المتوسّطي.

وأسفرت هذه العملية النّاجحة، التي تمّت أمس السّبت، عن حجز دراجة مائية "جيت سكي" ورزمتين من الشّيرا، كانتا مجهّزتين للتّهريب؛ بينما تمّ القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية مغربيّة.

وتمّ إخبار مصالح الضّابطة القضائية التّابعة للدّرك الملكي، لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل غير القانوني وتحديد هويّة المهرّبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - isla الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:10
جهاز القوات المساعدة جهاز قوي ومحكم عناصره يعول عليهم
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8
2 - عبد الله الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:04
عناصر القوات المساعدة لديهم كفاءة عالية في الميدان ماعلى الدولة مسؤولي هدا الجهاز العريق ان يجهزوهم ب العتاد المناسب وكدللك بالعناية الاجتماعية اللازمة وبتعويضات كباقي الاجهزة للانهم يشتغلون ليل نهار ف تحيا لجهاز القوات المساعدة ولجميع الاجهزة الامنية الاخرى الصاهرة على حماية الوطن تحتى قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
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