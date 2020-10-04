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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيع حديث الولادة في قارعة الطريق

العثور على رضيع حديث الولادة في قارعة الطريق

العثور على رضيع حديث الولادة في قارعة الطريق
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 16:32

عُثر، بعد زوال الأحد، على رضيع حديث الولادة، لم يتجاوز عمره ثلاث ساعات، بقارعة الطريق المؤدية إلى أولاد عياد على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3105 بمنطقة أولاد قيشو التابعة لنفوذ تراب جماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح.

وذكر الشرقي القادري، ناشط حقوقي، أن الرضيع عُثر عليه في صحة مستقرة، وقد جرى نقله إلى مستشفى القرب بسبت أولاد النمة قصد الاستفادة من الفحوصات الأولية، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الجهوي ومنه إلى مصلحة الأطفال المتخلى عنهم.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد التابعة لسرية الفقيه بن صالح تحقيقا في الموضوع، من أجل تحديد ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع في الخلاء، في أفق الوصول إلى الواقف وراء الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الوطنية الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:03
ها الدعوة بالترخيص للعلاقات الرضائية التي تدعو إليها المنظمات الحقوقية النتيجة كثرة الأمهات العازبات اللواتي يتخلين عن اطفالهن اما أحياء او امواتا وسيكلفون الدولة مصاريف زائدة لهؤلاء الأطفال الذي سيعيشون عقدا اجتماعية ونفسية خطيرة جدا
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11
2 - صفية الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:06
اللهم يتحط جنب الطريق ولا تلقاه فالقمامة. الأولى جريمة واحدة وهي الزنى والثانية جريمتان الزنا والقتل.
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3
3 - حقوق الشياطين الحمر. . الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:07
رضيع عمره 3 ساعات !! هل هذا هو ما كان ينقصنا باسم حقوق الإنسان !! حاشا معاذ الله ان يكون هذا انسان .. حيوانات شريرة ارحم بكثير منهم ...!
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8
4 - naimar الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:15
القطة تعلق أولادها في فمها ولا تتخلى عنهم الحيوانات أرحم منكم على أولادهم لماذا حملتي بها إذا كانت نزوة عابرة حسابكم عند ربكم
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2
5 - مغربي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:19
هذا نتيجة العلاقة الرضاءية التي تطالب بها بعض المنظمات الحقوقية
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2
6 - rodeo الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:20
هاته الظاهرة ليست بجديدة و يمكن الحد منها أو تخفيفها بعدة آليات منها السماح بتعدد الزوجات بلا قيد أو شرط السماح بزواج القاصرات لأنه حسب الإحصائيات فعدد لا يستهان به من الأمهات العازبات هن قاصرات فالسماح لهن بالزواج أهون من ممارسة الرذيلة و أخيرا قانون زجري يجعل من يفكر في الأمر يعيد التفكير مرتين
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0
7 - محمد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:24
يجب على الدول عمل بنك معلومات DNA لكل الناس حتى يُعرف من صاحب الجريمة ويتحمل اثار عمله.
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