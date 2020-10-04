العثور على رضيع حديث الولادة في قارعة الطريق

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

عُثر، بعد زوال الأحد، على رضيع حديث الولادة، لم يتجاوز عمره ثلاث ساعات، بقارعة الطريق المؤدية إلى أولاد عياد على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3105 بمنطقة أولاد قيشو التابعة لنفوذ تراب جماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح.

وذكر الشرقي القادري، ناشط حقوقي، أن الرضيع عُثر عليه في صحة مستقرة، وقد جرى نقله إلى مستشفى القرب بسبت أولاد النمة قصد الاستفادة من الفحوصات الأولية، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الجهوي ومنه إلى مصلحة الأطفال المتخلى عنهم.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد التابعة لسرية الفقيه بن صالح تحقيقا في الموضوع، من أجل تحديد ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع في الخلاء، في أفق الوصول إلى الواقف وراء الحادث.