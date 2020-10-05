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كُتّاب وآراء
"ليلة ماجنة" توقف مستشارا جماعيا بآيت اعميرة
أسفرت عملية مداهمة منزل في الجماعة الترابية آيت اعميرة، الواقعة ضواحي اشتوكة آيت باها، عن توقيف ستة أشخاص؛ ضمنهم ثلاث فتيات، لإحيائهم ليلة ماجنة وخرق حالة الطواري الصحية.
التدخل الأمني، الذي قامت به السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، جاء على إثر شبهات حول استغلال المنزل سالف الذكر كمستودع للممنوعات، قبل أن يتم اكتشاف تخصيصه لإحياء الليالي الماجنة.
وأوردت مصادر هسبريس أن من بين الموقوفين عون سلطة برتبة مقدم قروي بقيادة إغود، نواحي اليوسفية، إلى جانب مستشار جماعي بالمنطقة نفسها، وكلاهما متزوجان.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن إشارة البحث القضائي المفتوح لتحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية.