السجن لمهرب مخدرات سباحة إلى سبتة المحتلة

هسبريس من تطوان

أدانت محكمة الجنايات بسبتة المحتلة شابا مغربيا بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 202.778 أورو، بتهمة الاتجار في المخدرات وتهديد الصحة العامة بالمدينة، وفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا".

وأفاد المصدر ذاته، استنادا إلى معطيات الحرس المدني، بأن الشاب المغربي كان قد حاول العبور صوب ثغر سبتة سباحة، في 19 من شهر يوليوز الماضي، ومعه طرد يضم 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مشيرا إلى أن عملاء الحرس المدني الإسباني اعترضوا طريقه وتمكنوا من توقيفه وحجز كمية المخدرات.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن الشاب حاول التخلص من كمية المخدرات التي كان يجرها في البحر قرب منطقة الكتل الصخرية الكاسرة للأمواج، بعدما رصدته عناصر البحرية الإسبانية، مضيفة أن الأخيرة تمكنت من توقيفه وحجز 72 قطعة من المخدرات تزن في مجموعها 40 كيلوغراما.

وأشار المنبر الإعلامي المحلي إلى أن محكمة الجنايات ثبت لديها أن الشاب قام بنقل "الحشيش" بشكل واع ومتعمد، على الرغم من إنكاره صلته به؛ فيما برأته من جريمة مقاومة عناصر الأمن، وأصدرت في حقه حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة في الحد الأدنى، استحضارا لمخاطرة المعني بحياته لحاجته إلى المال.