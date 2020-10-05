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الرئيسية | حوادث | مصرع رجل سقط من الطابق الثالث وسط مراكش

مصرع رجل سقط من الطابق الثالث وسط مراكش

مصرع رجل سقط من الطابق الثالث وسط مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 03:11

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثالث لعمارة سكنية بحي سعادة التابع لمقاطعة جليز مراكش.

وفارق الهالك، الذي كان قيد حياته في عقده الرابع ويقطن بحي بمقاطعة المنارة، الحياة في الحين بعد سقوطه من نافذة شقة بالطابق الثالث بعمارة سكنية.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلّت عناصر من الدائرة الأمنية السادسة عشرة بمكان الحادث، وأشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمقاطعة المنارة مراكش، وفتحت بحثا في ظروف وملابسات الحادث المميت مع حارس العمارة وبعض السكان.

وأسفر البحث الذي أجرته مصالح الشرطة القضائية والعلمية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بهذه الشقة عن العثور على كمية من مخدر الكوكايين (حوالي 200 غرام) وميزان يستعمل في عملية إعداد مقادير المخدر الأبيض لبيعه بالتقسيط.

ومكنت الأبحاث والمعلومات، التي حصلت عليها عناصر الأمن، من تحديد هوية شخصين كانا مع الهالك في الشقة نفسها، فأطلقت حملة تمشيط للوصول إليهما.

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