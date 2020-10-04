تنسيق أمني يُطيح بـ"أخطر المجرمين" قرب إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

أفلح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي وسلطات باشوية القليعة، في عمالة إنزكان آيت ملول، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة والسرقات تحت التهديد، في دوار "آيت واكمار" المتاخم لمدينة القليعة.

وجرى إسقاط المشتبه به، الملقب بـ"طويجنة"، على إثر كمين نصبته له المصالح الأمنية، بعد استغلال معلومات دقيقة حول مكان وجوده، قبل أن يتم انتداب فرقة تابعة للقيادة الجهوية للدرك تمكّنت من توقيفه.

وكان الموقوف، الذي روّع سكان مناطق عديدة في سوس، ضالعا في قضايا إجرامية متعددة؛ منها المشاركة في القتل، السرقات الموصوفة والمتعددة، الاعتداءات الجسدية والاختطاف، شكل بفعلها موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، إذ ظل هاربا من قبضة الأمنيين لسنوات.

وقد وُضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.