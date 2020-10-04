"الاستغلال الجنسي" يسجن زوجي أم وأخت قاصر

هسبريس من ورزازات

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء الأحد، متابعة شخصين في حالة اعتقال، لتورطهما في "الاستغلال الجنسي" لتلميذة تتابع دراستها في المستوى الثالث ابتدائي بإحدى المدارس التابعة لجماعة تنزولين، بإقليم زاكورة.

وقدّمت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زاكورة، صباح الأحد، الشخصين المعنيين أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وبعد استنطاقهما، جرت إحالتهما على قاضي التحقيق، مع توجيه ملتمس متابعتهما في حالة اعتقال.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، حيث اعترفت تلميذة قاصر لأستاذتها بأنها تعرضت لاستغلال جنسي من طرف زوج والدتها، بعد أن لاحظت الأستاذة علامات الخوف والإعياء على ملامح الطفلة "التلميذة"؛ الأمر الذي دفع إلى إخبار المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والتي راسلت بدورها الوكيل العام للملك في الموضوع.

وكشفت مصادر هسبريس أنه بعد الاستماع إلى التلميذة في محضر رسمي وقانوني، اعترفت بأن زوج أختها بدوره يستغلها جنسيا، وتم توقيف المعنيين ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهما الأحد أمام أنظار القضاء، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات.