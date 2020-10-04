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كُتّاب وآراء
درك الصويرية يحجز 20 كيلوغراما من "الشيرا"
أحالت مصالح الدرك الملكي بالصويرية، الأحد، أشخاصا على النيابة العامة المختصة بتهمة ترويج "الشيرا" (الحشيش).
وكانت عناصر الدرك بالمركز الترابي أقرمود قد تمكنت من حجز حوالي 20 كيلوغراما من "الشيرا" معدة للبيع بدوار بجماعة المعاشات التابعة للصويرية القديمة بإقليم آسفي.
وجاءت هذه العملية إثر تحريات باشرتها عناصر الدرك الملكي، بعدما أوقفت دورية للدرك بأقرمود، نهاية الشهر الماضي، شخصا تعرض لحادثة سير، وكان في حالة سكر متقدم، وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على حوالي 40 غراما من مخدر "الشيرا" للاستهلاك الشخصي، وبعد إخضاعه للبحث دلها على من زوده بالمخدرات.
وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين بالمجال الترابي لدرك أقرمود، أجمعوا حين البحث الأولي معهم على أن مزودهم الرئيسي يوجد بمنطقة الصويرية القديمة. وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى إقليم آسفي لإيقاف المزود الرئيسي.