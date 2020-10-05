24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة (5.00)

  2. جونسون ينفي معاناة كورونا: لائق مثل كلب جزار (5.00)

  3. حزب العدالة ودموع التماسيح (5.00)

  4. القوات المساعدة تحبطُ عملية تهريب دولي للمخدرات (5.00)

  5. ناخبو "كاليدونيا" يصوّتون ضد الاستقلال عن فرنسا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش"

عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش"

عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش"
عبد الرحيم العسري من طنجة
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 07:41

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينة طنجة.

وأسفرت العمليات الأمنية التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن اعتقال أربعة أشخاص متشبعين بالفكر الجهادي المتطرف.

ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تدخلت فرق مكافحة الإرهاب في أربع مناطق متفرقة في مدينة طنجة ومكنت العمليات من اعتقال أربعة أشخاص، إذ جرى توقيف أمير الخلية الإرهابية داخل منزله بحي العوامة بطنجة.

وأطلقت الفرق الأمنية المغربية عيارات نارية تحذيرية على زعيم الخلية الإرهابية لتحييد الخطر قبل التمكن من اعتقاله داخل منزله.

وعثر داخل منزل أمير الخلية الإرهابية على مجموعة من الأسلحة البيضاء والرقاقات الإلكترونية ومحجوزات أخرى يشتبه في استخدامها للقيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار الوطن، كما تم العثور على شريط فيديو يبايع فيه زعيم الخلية الإرهابية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتراوح أعمار الأشخاص الأربعة الذين جرى توقيفهم، وفق معطيات هسبريس، بين 23 و26 سنة.

وتأتي هذه العمليات الأمنية على بعد شهر واحد من تفكيك مخطط إرهابي في أربع مدن مغربية وهي تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة.

ويرتقب أن تصدر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بلاغا رسميا في غضون الساعات المقبلة لكشف خيوط هذا المخطط الإرهابي.

(تفاصيل أخرى لاحقا)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - kamal الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 07:55
نريد نجاعة امنية واستباقية ايضا في تفكيك الخلايا التي تختطف الاطفال وتقوم باغتصابهم واستعمالهم في السحر والشعوذة.

نريد ضربات استباقية للخلايا الاجرامية التي تعتدى على المواطنين فهذا ايضا ارهاب يومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - الله الوطن الملك الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:02
مبايعة..فاجر.قتال مجرم..قتل في العراق قتل في سوريا قتل في الصومال قتل في ليبيا ..
ويريد ان يقتل في بلاد الشرفاء المغاربة الاحرار..فنحن والحمد لله دولة محضية .ولها حراسها يا ارهابيون لا نخشاكم ...بل نتبع خطاكم وفي زنازين المغرب تعيشون..فرجال المغرب بالمرصاد لكل من سولت له نفسه زعزعة امن وطننا الحبيب وقتل اخواننا المغاربة الابرياء الاحرار...فكل المغاربة عيونهم ترعى المغرب من طنجة الى لكويرة..كلنا شرطة وجنود مجندين للدفاع عن حمى الوطن..وحراسة حدوده من اعداءه داخل وخارج حدوده...فاللهم تجعل كيد حسادنا واعداءنا في نحرهم..

(وبالمهل يتكال بودنجال.)..احنا معاكم ووراءكم با ارهابيون ....لا نكل ولا نعيى ...واحد.واحد ان شاء الله في قبضتنا ما دمنا نتبع خطاكم التخريبية ..فلن تفرحوا بما امركم به المجرم الذي تبايعونه على عصيان الخالق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - عقلاني الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:17
نصف المغاربة تفكيرهم داعشي مدعشن، لا يقبلون الاخر و يأمنون بشراع اليد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - Karam الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:17
ما يميز المغرب هو سياسته الاستباقية في تحديد اماكن الخطر للجماعات الارهابية ، لايمكن للعاقل ان ينكر جميع مجهودات الفرق الامنية ، للاشارة لا يمكن لاي مشروع استثماري ان ينجح بدون توفر مناخ أمن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - مصطفى أزعوم الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:21
سؤال يحير المتتبع لقضايا الإرهاب المغربي وهو أن بلادنا تملك مدارس وسطية في محاربة التطرف الديني بل تعمل إلى ترشيد فقهاء الأجانب لمحاربة الشطط الإسلامي لكن من الغريب حقا أن أغلب المقاتلين مع القاعدة وداعش هم مغاربة الداخل أو الخارج .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - البوهالي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:23
منذ عقود حذر باحثين في الجماعات الاسلامية من تنامي الفكر المتطرف بمدننا وانتقل الان الى قرانا ولكن الدولة لها مسؤولية فهي كانت تؤسس بؤر التكوين دون ان تعلم ان هذه المدراس القرانية او المساجد بهذه الكثرة ستجلب التشدد والتطرف وايضا هذا "التمياك" عن قادة الفكر المتطرف الذين يجولون ويصولون عبر مواقع التواصل بكل حرية وهناك من يكذب حتى ما تنشره الدولة حول وباء كورونا . نعم بلادنا التي كانت رائحة التطرف لا تجري في مدنها وقراها وحتى دم المغربي اصبحنا امام مشهد تتعجب فيه حتى دول اخرى حيث خلال سيطرت داعش على سوريا والعراق شهدنا عديد من المغاربة هناك .المشكل يجب محاربته ليس فقط امنيا الذي هو اجراء يصفق له الجميع ولكننا ننسى اننا لا نحارب البثة الفكر المتطرف وما علينا سوى ولوج المواقع الالكترونية والفايسبوك لنرى هذا الكم الهائل من المتطرفين والذين يحرضون حتى على قتل المخالفين لهم . مع الشكر للطاقم الساهر على هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - BRAHIM LUX الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:23
ممكن شي واحد يعطيني مافعلته داعش وليس من الاسلام؟؟؟
من حرق الطيار الاردني الا قتل الاسرى الا تقطيع الرؤوس،الى بيع النساء في الاسواق وهن ملكات اليمين،وفي الاسلام يحرم على العبدة اي الامة المسلمة لبس الحجاب..
عورة الامة في الاسلام من السرة الى الركبة كعورة الرجل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - من سلا الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 08:23
ما حيرتك الكورونا ما حيرتك الهاد الإرهابيين تاهوما
الله يدير تاويل دالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.