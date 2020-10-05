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كُتّاب وآراء
عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش"
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينة طنجة.
وأسفرت العمليات الأمنية التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن اعتقال أربعة أشخاص متشبعين بالفكر الجهادي المتطرف.
ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تدخلت فرق مكافحة الإرهاب في أربع مناطق متفرقة في مدينة طنجة ومكنت العمليات من اعتقال أربعة أشخاص، إذ جرى توقيف أمير الخلية الإرهابية داخل منزله بحي العوامة بطنجة.
وأطلقت الفرق الأمنية المغربية عيارات نارية تحذيرية على زعيم الخلية الإرهابية لتحييد الخطر قبل التمكن من اعتقاله داخل منزله.
وعثر داخل منزل أمير الخلية الإرهابية على مجموعة من الأسلحة البيضاء والرقاقات الإلكترونية ومحجوزات أخرى يشتبه في استخدامها للقيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار الوطن، كما تم العثور على شريط فيديو يبايع فيه زعيم الخلية الإرهابية تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتراوح أعمار الأشخاص الأربعة الذين جرى توقيفهم، وفق معطيات هسبريس، بين 23 و26 سنة.
وتأتي هذه العمليات الأمنية على بعد شهر واحد من تفكيك مخطط إرهابي في أربع مدن مغربية وهي تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة.
ويرتقب أن تصدر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بلاغا رسميا في غضون الساعات المقبلة لكشف خيوط هذا المخطط الإرهابي.
(تفاصيل أخرى لاحقا)
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نريد ضربات استباقية للخلايا الاجرامية التي تعتدى على المواطنين فهذا ايضا ارهاب يومي
ويريد ان يقتل في بلاد الشرفاء المغاربة الاحرار..فنحن والحمد لله دولة محضية .ولها حراسها يا ارهابيون لا نخشاكم ...بل نتبع خطاكم وفي زنازين المغرب تعيشون..فرجال المغرب بالمرصاد لكل من سولت له نفسه زعزعة امن وطننا الحبيب وقتل اخواننا المغاربة الابرياء الاحرار...فكل المغاربة عيونهم ترعى المغرب من طنجة الى لكويرة..كلنا شرطة وجنود مجندين للدفاع عن حمى الوطن..وحراسة حدوده من اعداءه داخل وخارج حدوده...فاللهم تجعل كيد حسادنا واعداءنا في نحرهم..
(وبالمهل يتكال بودنجال.)..احنا معاكم ووراءكم با ارهابيون ....لا نكل ولا نعيى ...واحد.واحد ان شاء الله في قبضتنا ما دمنا نتبع خطاكم التخريبية ..فلن تفرحوا بما امركم به المجرم الذي تبايعونه على عصيان الخالق.
من حرق الطيار الاردني الا قتل الاسرى الا تقطيع الرؤوس،الى بيع النساء في الاسواق وهن ملكات اليمين،وفي الاسلام يحرم على العبدة اي الامة المسلمة لبس الحجاب..
عورة الامة في الاسلام من السرة الى الركبة كعورة الرجل..
الله يدير تاويل دالخير