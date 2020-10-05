عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش"

عبد الرحيم العسري من طنجة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينة طنجة.

وأسفرت العمليات الأمنية التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن اعتقال أربعة أشخاص متشبعين بالفكر الجهادي المتطرف.

ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تدخلت فرق مكافحة الإرهاب في أربع مناطق متفرقة في مدينة طنجة ومكنت العمليات من اعتقال أربعة أشخاص، إذ جرى توقيف أمير الخلية الإرهابية داخل منزله بحي العوامة بطنجة.

وأطلقت الفرق الأمنية المغربية عيارات نارية تحذيرية على زعيم الخلية الإرهابية لتحييد الخطر قبل التمكن من اعتقاله داخل منزله.

وعثر داخل منزل أمير الخلية الإرهابية على مجموعة من الأسلحة البيضاء والرقاقات الإلكترونية ومحجوزات أخرى يشتبه في استخدامها للقيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار الوطن، كما تم العثور على شريط فيديو يبايع فيه زعيم الخلية الإرهابية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتتراوح أعمار الأشخاص الأربعة الذين جرى توقيفهم، وفق معطيات هسبريس، بين 23 و26 سنة.

وتأتي هذه العمليات الأمنية على بعد شهر واحد من تفكيك مخطط إرهابي في أربع مدن مغربية وهي تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة.

ويرتقب أن تصدر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بلاغا رسميا في غضون الساعات المقبلة لكشف خيوط هذا المخطط الإرهابي.

(تفاصيل أخرى لاحقا)