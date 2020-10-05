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الرئيسية | حوادث | سلطات أكادير تداهم مستودعا سريا لتخزين الخمور

سلطات أكادير تداهم مستودعا سريا لتخزين الخمور

سلطات أكادير تداهم مستودعا سريا لتخزين الخمور
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 19:27

أسفرت عملية مراقبة باشرتها مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المختصة، عن ضبط مخزن غير مرخص لتخزين المشروبات الكحولية، كما مكنت أيضا من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في إعداد وتسيير هذا المستودع.

وأورد مصدر أمني أن العملية شملت مستودعا لتخزين مواد التنظيف بالمنطقة الصناعية "تاسيلا" ضواحي مدينة أكادير، تم تغيير نشاطه لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المستودع عن حجز الآلاف من قنينات المشروبات الكحولية مجهولة المصدر؛ من بينها 416 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من مواد التنظيف المهربة والخاضعة لمبرر الأصل.

وقد جرى، الاثنين، تقديم مسير المستودع الموقوف على ذمة هذه القضية أمام النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل متابعته وفق التهم المنسوبة إليه، كما ينتظر إتلاف المشروبات الكحولية المحجوزة.

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