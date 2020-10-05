24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا
- الحوار الاجتماعي
- دعم الفنانين
- هذه تدابير بسيطة للحفاظ على الذاكرة واللياقة الذهنية في الكِبَر
- تحذير .. الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء الأشخاص
عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)
تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)
بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا - (71)
- بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة - (56)
- غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة - (52)
- المغرب يراهن على طائرات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" ورادارات أمريكية - (46)
- أساتذة مغاربة يخلّدون "اليوم العالمي للمدرس" بالاحتجاج والإضراب - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلطات أكادير تداهم مستودعا سريا لتخزين الخمور
أسفرت عملية مراقبة باشرتها مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المختصة، عن ضبط مخزن غير مرخص لتخزين المشروبات الكحولية، كما مكنت أيضا من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في إعداد وتسيير هذا المستودع.
وأورد مصدر أمني أن العملية شملت مستودعا لتخزين مواد التنظيف بالمنطقة الصناعية "تاسيلا" ضواحي مدينة أكادير، تم تغيير نشاطه لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المستودع عن حجز الآلاف من قنينات المشروبات الكحولية مجهولة المصدر؛ من بينها 416 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من مواد التنظيف المهربة والخاضعة لمبرر الأصل.
وقد جرى، الاثنين، تقديم مسير المستودع الموقوف على ذمة هذه القضية أمام النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل متابعته وفق التهم المنسوبة إليه، كما ينتظر إتلاف المشروبات الكحولية المحجوزة.