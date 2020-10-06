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كُتّاب وآراء
أمن طانطان يتصدى لصنع وتقطير "ماء الحياة"
تمكنت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، الاثنين، من تفكيك معمل تقليدي لصنع وتقطير مسكر "ماء الحياة" على إثر مداهمة منزل بحي بن خليل وسط بالمدينة ذاتها.
وأوردت مصادر هسبريس أن هذه العملية، التي نفذتها عناصر أمنية تابعة للدائرة الثانية، مكنت من توقيف رجل وامرأة وحجز حوالي 60 لترا من "الماحيا" ومجموعة من المعدات والأواني المستعملة في تقطير المسكر المذكور.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار إحالتهما على التقديم قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما.