السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى

رشيد بيجيكن من أكادير

داهمت مصالح السلطة المحلية بقيادة واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها، معملا سريا لإنتاج العسل والصابون البلدي وماء الورد؛ لعدم توفر مسيره على التراخيص اللازمة، وانعدام المعايير الصحية بالوحدة الإنتاجية السرية.

وجاء تدخل السلطة المحلية بواد الصفا على إثر دورية اعتيادية بمنطقة آيت واكمار، حيث انتبهت السلطات إلى نشاط بشري بأحد المنازل، قبل أن تسفر عملية التحري الميداني عن اكتشاف معمل سري لتقطير مسكر ماء الحياة، حيث حجزت بداخله نحو ستة أطنان من التين المخمر والمسكر المعد للترويج.

وفي إطار البحث الآني الذي باشرته السلطات مع أحد الموقوفين، جرى الاهتداء إلى وقوف صاحب معمل "الماحيا" وراء معمل آخر متخصص في إنتاج العسل ومواد أخرى، حيث نصب له كمين أسقطه بيد هذه السلطة.

وفيما بصمت السلطة المحلية على توقيف شخصين على ذمة هذه القضية، جرى حجز سيارة نفعية تستعمل في ترويج تلك المواد. كما جرى إتلاف المحجوزات، التي تتكون من طن من العسل وأزيد من 6 أطنان من الصابون البلدي و500 كيلوغرام من الصودا و20 لترا من ماء الورد. وقد أحيل الموقوفون على أنظار الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يشار إلى أن تدخل السلطة المحلية بقيادة واد الصفا نال استحسان الساكنة المحلية، لا سيما أن المنطقة تشهد نشاطا إجراميا مكثفا لم تستطع معه مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببيوكرى التصدي الصارم له.