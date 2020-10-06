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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز أطنانا من "الكيف" بمزارع سد الوحدة

الدرك يحجز أطنانا من "الكيف" بمزارع سد الوحدة

الدرك يحجز أطنانا من "الكيف" بمزارع سد الوحدة
هسبريس من فاس
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 04:25

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ، التابع لسرية قرية ابا محمد بتاونات، الاثنين، من حجز طنين ونصف طن من محصول "الكيف" تم حصدها بمزارع للقنب الهندي مقامة على أراض تابعة للملك المائي لسد الوحدة بإقليم تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية همت مزارع للقنب الهندي متواجدة قرب دوار تالغراس بجماعة تافرانت، مشيرة إلى أن عناصر الدرك الملكي تمكنت، بحر الأسبوع الماضي بالمنطقة نفسها، من حجز حوالي 3 أطنان أخرى من محصول "الكيف"سنابل و15 كيلوغراما من مخدر "الشيرا"، وذلك في عمليتين متفرقتين؛ همت الأولى مستودعا بدوار القريين بجماعة تافرانت، والأخرى تمت بإحدى المزارع بجماعة كيسان المجاورة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد جرى إتلاف المحجوز من محصول القنب الهندي (الكيف) عن طريق إحراقه بعين المكان، مشيرة إلى أنه تم تحرير مذكرة بحث في حق مزارعي "الكيف" الذين يشتبه بتورطهم في هذه القضايا.

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