"كورونا" يقتل رئيس محكمة الاستئناف بورزازات

هسبريس من ورزازات

لفظ المهدي اليوسفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد بقسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة أكادير.

وكان الفقيد خضع قي وقت سابق للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وإثر تفاقم وضعيته الصحية، خضع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات للعلاج بقسم الإنعاش بأحد مستشفيات أكادير، لكن جسده لم يقاوم وباء "كوفيد-19"، ففارق الحياة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ونوابه والقضاة وكل العاملين، ومدير المديرية الإقليمية لوزارة العدل لدى المحكمة ذاتها، لعائلة الراحل وأسرة القضاء بأحر التعازي في وفاة الرئيس الأول.