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الرئيسية | حوادث | "كورونا" يقتل رئيس محكمة الاستئناف بورزازات

"كورونا" يقتل رئيس محكمة الاستئناف بورزازات

"كورونا" يقتل رئيس محكمة الاستئناف بورزازات
هسبريس من ورزازات
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:25

لفظ المهدي اليوسفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد بقسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة أكادير.

وكان الفقيد خضع قي وقت سابق للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وإثر تفاقم وضعيته الصحية، خضع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات للعلاج بقسم الإنعاش بأحد مستشفيات أكادير، لكن جسده لم يقاوم وباء "كوفيد-19"، ففارق الحياة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ونوابه والقضاة وكل العاملين، ومدير المديرية الإقليمية لوزارة العدل لدى المحكمة ذاتها، لعائلة الراحل وأسرة القضاء بأحر التعازي في وفاة الرئيس الأول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رحمه الله الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:37
رحمه الله و صبر اهله.. هاد الفيروس خدوه بجدية مايعرف لا صغير لا كبير فالعمر.. احطاتو و خودو بالاحتياطات و الختلاط.. الله يحفضكم
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2 - ولد دوار الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:38
يجب الحيطة والحذر انا لله وانا اليه راجعون ربي يصبر عائلة ديالو
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3 - Ayoub الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:39
لله ما اعطى ولله مااخذ الحقنا الله بهم مسلمين وانا لله وانا اليه راجعون ......كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام....صدق الله العظيم.
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4 - رحمه الله الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:41
مرة أخرى للذين يشككون في خطورة كورونا....رحمه الله بواسع رحمته و جعله من الشهداء و ألهم دويه الصبر والسلوان
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5 - سعيد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:46
الدوام لالله والله ارحمو ووسع عليه يارب
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6 - إنا لله وإنا إليه راجعون الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:47
اللهم اغفر له واشمله برحمتك الواسعة، وارزقه الفردوس الأعلى واظله تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم ارزق اهله وكل من يعرفه الصبر وحسن العزاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت وباعد ببننا وبين المرض، يارب يامجيب الدعاء يا الله
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7 - غيثة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:49
رحمه الله و غفر له و جعل الجنة داره و رزق أهله الصبر و السلوان يارب
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8 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:50
الفيروس طال حتى رؤساء المحاكم انه لا يختار وباء فتاك صحيح يجب الاحتياط منه ومحاربته بشتى الطرق التي توصي بها السلطات العمومية رحم الله الرجل واسكنه فسيح الجنات مع الشهداء والابرار والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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