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الرئيسية | حوادث | شبهة اغتصاب تلميذة تلاحق معلما بسيدي قاسم

شبهة اغتصاب تلميذة تلاحق معلما بسيدي قاسم

شبهة اغتصاب تلميذة تلاحق معلما بسيدي قاسم
هسبريس من سيدي قاسم
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز "عين دفالي"، التابع لسرية الدرك بإقليم سيدي قاسم، معلما للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة إحدى تلميذاته البالغة من العمر إحدى عشرة سنة.

وقال نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، وعضو المجلس الوطني للهيئة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن الطفلة وجهت وأسرتها الاتهام إلى أستاذها البالغ من العمر 43 سنة".

وأضاف المصدر ذاته أن المتهم "كان يستدرج التلميذات إلى منزله بدعوى مساعدته في تنظيفه وغسل الأواني وفق شهادة الضحية وزملائها، وساكنة الدوار"، مؤكدا وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بسيدي قاسم، من أجل تعميق البحث في القضية؛ "وذلك بعد مواجهته مع التلميذة التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف أستاذها"، وفق قوله.

وأفاد الفاعل الحقوقي بأن "أسرة التلميذة تسلمت أمس الإثنين شهادة طبية من الطبيب المختص بالمستشفى الإقليمي بوزان تؤكد تعرض الطفلة للاغتصاب مع افتضاض البكارة"، مشيرا إلى أن الأخيرة تنحدر من أسرة فقيرة، ووالدها يعاني من إعاقة حركية على مستوى القدمين، ومؤكدا أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان "سيتكلف بانتداب محام من أجل الدفاع عنها أمام المحكمة".

من جهته، اعتبر الخمار دادة، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في "تدوينة" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن تعرض تلميذة في الحادية عشرة من عمرها لاغتصاب على يد معلمها "دليل على أننا بالفعل أمام كارثة عظمى"، مردفا: "ومما يزيد من عظمتها هو انبراء البعض إلى تنصيب أنفسهم مدافعين عن الأستاذ/المجرم".

وأوضح الخمار، في "تدوينته"، استنادا إلى تصريحات والدة التلميذة، أن الطفلة "تعرضت للاغتصاب من طرف معلمها يوم الخميس الماضي، إذ كانت الساعة تشير إلى حوالي منتصف النهار"، مضيفا أن المتهم "أقدم على استدراج التلميذة إلى بيته المتواجد بنفس الدوار (الموالدة)"، ومشيرا إلى أنه "جريمة اغتصاب الطفلة لم توشك على الانتهاء حتى وصل الخبر إلى الأسرة التي حلت بمنزل المتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - N.H الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:50
ما هذه الأخبار الصادمة التي أصبحت تتناسل علينا هذه الأيام!!!!؟؟؟لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر آلله العظيم
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4
2 - mouss الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:51
هاد الاستاذ يجب معاقبته اولا لانه يستغل سلطته على الاطفال الابرياء باستغلالهم في تنظيف وكنس البيت وغسل الاوانى وغير ذلك .لو تقدم بصفته اعزب للساكنة لزوجوه احدى بناتهن وحظي باحترام الجميع في الدوار لكن للاسف مر عليه عيد المعلم باستغلال هذا الجسم الطاهر ١١ سنة. انه مجرم كما جاء في المقال .حرام ياولد الحرام مستبد ظالم
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10
3 - faddadda الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:51
لاحول ولاقوة الا بالله كيفاش 43سنة و11 السنة هاذي حفيذتو ماشي حتى بنتو للاسف الذكورة طغات على الرجولة 1979 كنا كنتسخرو للمعلم ونشطبو له ونديو له السخرة واقل حاجا تيقول لك الله ارضي عليك وكيختار المجتهذين ولاد وبنات وماكنلاحظو حتى شي قلة الحياء ويلى لباسنا مانحتارم تيقول لك سدو الطابلية ديالكم وكنجتمعو فالمطعم البلدي ديال المدرسة ناكلو باذب ودابا نستحي من هذ الجيل البعض منه لي بغى يفرغ يتزوج ولا يلعب الرياضة ولا يسد عليه ومايعقد بنات الناس وماذنب هذ الطفلة تغتاصبت فطفولتها وفبكارتها وشكون يقبل عليها مساقبلا ايلى ماكان الشارع هدفها ايلى تسدو البيبان في وجهها اللهم عافينا ويخرج شي معقد ويقول هذ المعلم مريض تفسيا باراكا علينا من التدخلات والقانون ياخذ مجراه
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4 - سعيد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:53
ما بقات تبقى لا فالمعلمين لا فالقهاء .فين غيقراو ولاد ناس.حتى مدرسة ولات مشكل.تصيفط ولاد اقراو.
حسن نخليوهم لا قرايالا والو تيكبرو امشي محاربة أمية حسن ديك ساعة غيكونو شاربين عقلهم.
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5 - ⛦ اسماعيل مول التعليق ⛦ الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:03
الناس لي كيقولو جمعيات حقوق الانسان كيشجعو على الاغتصاب، شوفو شكون مترافع على الضحية، وهادشي من شحال هادي كيديروه ملي كانو المغاربة باقيين ماكيقدروش يهدرو فالموضوع وكانو كيتشتمو وكيتسبو بتهمة انهم كيفضحو ما ستر الله.

اما الناس لي كيقولو الحل هو تطبيق الشريعة فالعقوبة الشرعية فهاد الحالة هي عقوبة الزنا التي لا تتبت الا اذا شاد الحادثة اربعة شهود باعينهم كما اقر الكتاني مؤخرا وهو مستحيل في هذه الحالة وفي الغالبية الساحقة من الحالات، كما انها حتى اذا ثبتت فقد تقتصرعلى الجلد ثم اطلاق سراح المغتصب.
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6 - sifao الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:04
استاذ يغتصب تلميذته التي تنحدر من اسرة فقيرة من اب معاق جسديا ، منتهى النذالة ، انسان حقير ، احتقر العائلة الفقيرة ,,,اخجل من نفسي لاني انتمي الى نفس الاسرة ، اسرة التعليم
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7 - فرانز كافكا الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 19:08
دابا هاذ لوستاذ خرج للتلميذة على حياتها كاملة ... عادة مانركز على المجرم و نتمنى له الإعدام و المؤبد و كذا ... و ننسى الضحية ... ماذا ستسفيذ هذه الطفلة من إعدام المجرم ، إن كان مستقلبها أصبح بيد عفريت ... على الدولة أن تجد تعويضا ماديا لهذه الفتاة حتى تجد عمل أو زوج يضمن لها مستقبلها
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