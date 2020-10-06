24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)

  2. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  3. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

  4. "الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات (5.00)

  5. "ندوة هسبريس" تُقارب الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمدينة مراكش‎

توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمدينة مراكش‎

توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمدينة مراكش‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 14:09

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الإثنين 5 أكتوبر الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، يُشتبهُ في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في عمليات دولية للاتجار بالمخدرات.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه فيه، تبعاً لما جاء في البلاغ عينه، في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.