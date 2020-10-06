توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بمدينة مراكش‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الإثنين 5 أكتوبر الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، يُشتبهُ في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في عمليات دولية للاتجار بالمخدرات.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه فيه، تبعاً لما جاء في البلاغ عينه، في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.